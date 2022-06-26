Десантники Сирии и россии провели очередные совместные учения

В июне 2022 года сирийские и российские военно-воздушные силы уже проводили учения в разных частях страны, в том числе в сирийской части Голанских высот.

Десантники Сирии и россии* провели совместные учения. Отметим, что это не первая совместная отработка маневров за последний месяц. Так, в июне военно-воздушные силы двух стран уже проводили учения в разных частях Сирии.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Не сообщается, что где именно проводились последние учения. Однако ранее россияне и сирийцы уже отрабатывали различные сценарии на сирийской части Голанских высот на границе с Израилем.

Отметим, что еще четыре месяца назад россия и Сирия проводили совместные учения. Это происходило за неделю до начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Так, в середине февраля 2022 года рф перебросила в Сирию дальние бомбардировщики с ядерными боеголовками и истребители с современными гиперзвуковыми ракетами.

Ранее наш сайт сообщал, что после удара по аэропорту Дамаска частная сирийская авиакомпания отправила самолет на российскую авиабазу.

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