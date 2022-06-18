Россия провела несколько операций против возглавляемой США коалиции в Сирии

Согласно отчету, российские войска в среду нанесли удар по военной базе США «Аль-Танф», где около 200 американских военнослужащих размещены вместе с местными боевиками в попытке подавить возрождение Исламского государства.

Россия провела серию операций против возглавляемой США коалиции в Сирии в июне, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских военных чиновников.

В докладе говорится, что военные чиновники США обеспокоены тем, что действия россии* могут перерасти в незапланированный конфликт между американскими и российскими войсками в Сирии. Напряженность между Москвой и Вашингтоном уже высока после вторжения России в Украину.

Российские войска в среду нанесли удар по военной базе США «Аль-Танф», где находятся около 200 американских военнослужащих вместе с местными боевиками в попытке подавить возрождение Исламского государства.

Однако в докладе говорится, что россия проинформировала США о нападении по линии связи, установленной давно, предполагая, что она не нацелена на американские войска, а стремится преследовать возглавляемую США коалицию в Сирии.

Несмотря на отсутствие потерь США или коалиции, американский военный чиновник описал операцию как «значительное увеличение провокаций» в этом месяце.

В четверг США задержали высокопоставленного лидера группы Исламского государства в Сирии во время утренний операции в четверг, возглавляемая США международная коалиция против ИГИЛ объявила о первой такой коалиционной операции в районах, фактически находящихся под турецким контролем.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что российские ВВС провели учения рядом с Израилем в Сирии.