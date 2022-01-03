Динозавры начали вымирать задолго до падения астероида — новые исследования

Согласно новым исследованиям, динозавры начали вымирать за 10 миллионов лет до падения астероида.

По результатам недавних исследований, опубликованных в научном журнале Nature Communications, гибель динозавров, вероятно, началась 76 миллионов лет назад. Что произошло на 10 миллионов лет раньше падения астероида.

По новым данным причиной глобального вымирания являлось изменение климата, и, как следствие, исчезновение разнообразия травоядных динозавров.

К моменту, когда астероид упал на Землю, динозавры были уже на этапе вымирания, на планете оставалось лишь несколько десятков видом.

К такому выводу пришли специалисты, проанализировав ряд данных – для этого они изучили 1600 окаменелостей, 247 видов динозавров из шести основных семейств, включая хищников тиранозавр и растительноядных гадрозавр.

Исследовали измерили скорость видообразования или появления новых видов по летописям окаменелостей.

Травоядные животные, согласно полученным данным, начали вымирать раньше.

Используя статистические модели, ученые смогли определить влияние внешних факторов, таких как разнообразие видов и изменение температур на динозавров в целом.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые обнаружили подводную лодку, которая была затоплена 80 лет назад.

После крушения в живых остались только шесть моряков, которые смогли доплыть до греческого острова Миконос.

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