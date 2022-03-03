Дипломат ОАЭ заявил, что отношения с Вашингтоном проходят «стресс-тест»

Поскольку Абу-Даби оказался под давлением России и Америки в связи с войной в Украине, дипломат ОАЭ заявил, что отношения с Вашингтоном проходят «стресс-тест».

Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты столкнулись со «стресс-тестом» в своих отношениях, заявил в четверг высокопоставленный эмиратский дипломат, поскольку война России на Украине обостряет отношения.

Юсеф аль-Отайба, посол Эмиратов в США, выступил через несколько дней после того, как ОАЭ воздержались при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции, требующей вывода российских войск из Украины.

«Наши отношения с США такие же, как любые отношения. Бывают сильные дни, когда отношения очень здоровые, и дни, когда отношения находятся под вопросом», — сказал он на Международной конференции по оборонной промышленности, технологиям и безопасности в Абу-Даби.

«Сегодня мы проходим стресс-тест, но я уверен, что мы выйдем из него и станем лучше».

Богатое государство Персидского залива размещает у себя войска США и на протяжении десятилетий является стратегическим партнером Вашингтона, но оно также имеет растущие экономические и политические связи с Россией.

ОАЭ, которые в настоящее время председательствуют в Совете Безопасности ООН, в пятницу воздержались при голосовании по американо-албанскому проекту резолюции, осуждающей вторжение России в Украину.

Три дня спустя Совет Безопасности ООН проголосовал за распространение эмбарго на поставки оружия всем поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене. После того, как Россия, близкая к Ирану, проголосовала за резолюцию, поддержанную ОАЭ, дипломаты предположили, что между Москвой и Абу-Даби заключена сделка.

Государство Персидского залива также не проявило интереса к увеличению добычи нефти, чтобы снизить цены, резко взлетевшие из-за российского вторжения, заявив, что оно по-прежнему привержено альянсу ОПЕК+, который возглавляют Саудовская Аравия и Россия и который контролирует уровень добычи.

Недавние события произошли после того, как американские силы запустили перехватчики Patriot, чтобы помочь предотвратить ракетную атаку хуситов на Абу-Даби в январе. В результате предыдущего нападения были убиты трое нефтяников.

В декабре ОАЭ пригрозили отказаться от крупной закупки американских истребителей F-35, протестуя против жестких условий, выдвинутых Вашингтоном в связи с озабоченностью по поводу Китая.

«Курсор» писал, что Израиль поддержит резолюцию ООН, осуждающую вторжение России в Украину.

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