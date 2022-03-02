Израиль поддержит резолюцию ООН, осуждающую вторжение России в Украину

После того, как более 100 стран выступили в ходе двухдневных внеочередных дебатов, Генеральная Ассамблея ООН была готова в среду проголосовать за то, будет ли она решительно осуждать вторжение России в Украину и требовать от Москвы немедленного вывода войск.

Резолюция не имеет обязательной силы, но — если она будет принята — послужит мощным упреком России на мировой арене и маркером ее изоляции. Голосование должно достичь порога в две трети, чтобы пройти.

Путин начал полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Москва сослалась на «самооборону» в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Но это было категорически отвергнуто западными странами, которые обвиняют Москву в нарушении статьи 2 Устава, требующей от членов ООН воздерживаться от угрозы силой или ее применения для разрешения кризиса.

Текст резолюции, которую возглавляют европейские страны по согласованию с Украиной, за последние дни претерпел многочисленные изменения.

Он больше не «осуждает» вторжение, как первоначально ожидалось, а вместо этого «самым решительным образом осуждает агрессию Российской Федерации против Украины».

Это также дает понять, что Организация Объединенных Наций «осуждает» решение Путина привести свои ядерные силы в состояние боевой готовности, что вызвало немедленный протест на Западе.

Министр иностранных дел Яир Лапид заявил в понедельник, что Израиль проголосует за резолюцию, через несколько дней после того, как он отклонил просьбу США стать соавтором аналогичной меры в Совете Безопасности. По словам источника, знакомого с этим вопросом, это решение в пятницу привело к критике израильской миссии послом США в ООН Линдой Томас-Гринфилд.

«Курсор» писал о том, что МИД сделали важное сообщение для израильтян и их семей, которые находятся в Украине.

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