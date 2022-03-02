В России планируют сажать в тюрьму на 15 лет за фейки

Правительство России намерено рассмотреть ужесточение мер против людей, которые распространяют «фальшивую» информацию о передвижении российских войск.

В Госдуму РФ внесли поправки о наказании «до 15 лет лишения свободы за распространение «фейков» (неугодной Путину информации) о действиях вооруженных сил России».

Ранее за подобные «преступления» гражданам России грозил штраф до 15 миллионов рублей.

Курсор ранее писал, что российские оккупанты атаковали харьковскую больницу, взяли Херсонский порт и вокзал. Российские войска ночью начали массированное наступление на Харьков, Херсон и еще по несколько направлениям, однако добиться каких-либо «успехов» оккупанты смогли только на херсонском направлении.

Кроме того, российские войска нанесли удар по зданию экономического факультета университета Каразина в Харькове. Оккупанты продолжают совершать военные преступления в Украине. Судя по всему, они хотели атаковать здание Харьковского областного Управления полиции, но «высокоточные» ракеты не попали в цель.

Также сообщалось, что украинский Житомир обстреляли крылатой ракетой «Калибр». Российско-белорусские оккупационные войска нанесли удар крылатыми ракетами «Калибр» по Житомиру с территории Беларуси. В результате загорелись дома.

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