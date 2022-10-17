Совет ЕС утвердил новые санкции против Ирана: подробности

Новые ограничения связаны со смертью Махсы Амини и насильственной реакцией на недавние демонстрации в Иране.

Совет Европейского Союза (ЕС) в понедельник, 17 октября, ввел дополнительные санкции против Ирана из-за нарушений прав человека.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что в санкционном списке оказались еще одиннадцать человек и четыре организации.

«Это связано с их ролью в смерти Махсы Амини и насильственной реакцией на недавние демонстрации в Иране», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в сентябре в Иране разгорелись уличные протесты простые смерти 22-летней девушки, задержанной так называемой «полицией нравов».

Она умерла через три дня после того, как ее арестовала «полиция нравов» за якобы нарушение закона о ношение хиджаба. Ее семье сказали, что отпустят девушку после «воспитательной работы».

Однако девушка оказалась в больнице, где и скончалась. По версии полиции, у нее произошел сердечный приступ. По словам свидетелей – ее сильно избили. Власти начали расследование смерти Амини.

Как известно, платок стал обязательным для женщин в Иране после Исламской революции 1979 года, и сотрудники полиции нравов следят за соблюдением строгого дресс-кода.

Ранее Курсор информировал о том, что в 2021 году в Иране две женщины были серьезно ранены после того, как мужчина якобы сбил их на своей машине из-за того, что на них не было головных уборов. По информации СМИ, водитель громко кричал и протестовал против выбора женской одежды, заявив, что она не является исламской.