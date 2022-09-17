Директор PMW: «ФАТХ официально вернулся к террору»

Мониторинговый институт Palestinian Media Watch (PMW), который отслеживает публикации в палестинских СМИ, последние заявления от партии ФАТХ трактует как официальный переход от борьбы с террором к его открытой поддержке. Соответствующее заявление сделал основатель и директор PMW Итамар Маркус.

Об этом пишут «Детали».

Маркуса насторожила реакция палестинских властей на теракт у КПП Джаламе, севернее Дженина, когда в перестрелке с двумя террористами погиб майор ЦАХАЛа Бар Фалах. Ответным огнем террористы были убиты. Один из них — оказался сотрудником палестинской службы безопасности.

Помимо того, что палестинские СМИ поддержали это нападение, ФАТХ официально объявил, что возвращается к террору. Заявление было оформлено в виде ролика, посвященного этому теракту, на официальной странице ФАТХ в Facebook.



Также мы сообщали, что представитель ФАТХа заявил, что Махмуд Аббас планирует использовать следующее общее собрание фракции, чтобы свести счеты с противниками и вознаградить сторонников ФАТХ. В ПА разгорается битва за преемственность.

Ранее «Курсор» писал о том, что движение ФАТХ взяло на себя ответственность за теракты против солдат Израиля.