Движение ФАТХ взяло на себя ответственность за теракты против солдат Израиля

Бригады мучеников Аль-Аксы, военное крыло ФАТХ, берут на себя ответственность за теракты против израильских солдат.

Бригады мучеников Аль-Аксы, военная часть движения ФАТХ председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса, вернулись к террористической деятельности.

Об этом сообщает 7Israel National News.

В объявлении подразделения говорилось, что во время действия «летних дождей» — кодовое название плана терактов против Израиля — «наши моджихеды в подразделении ночных подрывов в районе северо-западной части Рамалла удалось бросить взрывное устройство в военную вышку Атара».

«Отряд хвалит героическую акцию, которую совершили боевики, в ходе которых они сожгли сельскохозяйственные поля возле колониального города Бейт-Эль», — говорится в заявлении боевиков.

Объявление завершалось такими словами: «Это революция до победы. Это джихад, с помощью Аллаха, это будет победа или падение мученика на пути к Аллаху».

Исмат Мансур, эксперт в израильской сфере, считает, что ночные атаки приведут к эскалации конфликтов во всей Иудее и Самарии, которые, по его словам, являются самой опасной ареной с точки зрения Израиля.

Мансур отметил, что эти действия не организованы и не требуют сложного планирования, поскольку взрывные устройства можно изготовить самостоятельно. Он ожидает, что события в Иудее и Самарии обострятся по мере приближения сезона еврейских праздников.

Аднаан ас-Сабах, политический аналитик, считает, что теракты будут продолжаться и отметил, что Бригады Аль-Кудс Исламского джихада координируют свои действия с Бригадами мучеников Аль-Акса ФАТХ.

Недавно «Бригады мучеников Аль-Аксы» опубликовали заявление, в котором взяли на себя ответственность за совершение обстрела в долине реки Иордан, в результате которого несколько солдат получили ранения. Объявление было названо «военным объявлением» и озаглавлено «Начало действий (терактов) летних дождей». В нем стрельба описывается как «героический поступок» и «ответ на неоднократные преступления оккупации против нашей воюющей нации».

«Бригады мучеников Аль-Аксы» пообещали и впредь «быть верными крови шахидов и героических узников и оставаться верными пути Ясира Арафата и всех шахидов до освобождения Палестины от «нечистоты завоевателей».

В 2002 году Израиль объявил «Бригады мучеников Аль-Аксы», военное крыло ФАТХ, террористической организацией.

Ранее Курсор писал о стрельбе в Самарии: командир и рядовой ЦАХАЛа отстранены от должностей. Бойцы открыли огонь по подозреваемым, которые подошли к барьеру безопасности возле палестинской деревни Бака аш-Шаркия. С противоположной стороны подъехал неопознанный автомобиль.

Как сообщал Курсор, после серии терактов в Иудее и Самарии система безопасности поддерживает повышенную боевую готовность на местах. В преддверии праздников система безопасности находится в состоянии повышенной готовности из-за предупреждений о террористических атаках — и в то же время готовится к широкомасштабной операции на севере Самарии.