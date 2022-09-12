Движение ФАТХ взяло на себя ответственность за теракты против солдат Израиля

Бригады мучеников Аль-Аксы, военная часть движения ФАТХ председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса, вернулись к террористической деятельности.
Об этом сообщает 7Israel National News.
В объявлении подразделения говорилось, что во время действия «летних дождей» — кодовое название плана терактов против Израиля — «наши моджихеды в подразделении ночных подрывов в районе северо-западной части Рамалла удалось бросить взрывное устройство в военную вышку Атара».
«Отряд хвалит героическую акцию, которую совершили боевики, в ходе которых они сожгли сельскохозяйственные поля возле колониального города Бейт-Эль», — говорится в заявлении боевиков.
Объявление завершалось такими словами: «Это революция до победы. Это джихад, с помощью Аллаха, это будет победа или падение мученика на пути к Аллаху».
Исмат Мансур, эксперт в израильской сфере, считает, что ночные атаки приведут к эскалации конфликтов во всей Иудее и Самарии, которые, по его словам, являются самой опасной ареной с точки зрения Израиля.
Мансур отметил, что эти действия не организованы и не требуют сложного планирования, поскольку взрывные устройства можно изготовить самостоятельно. Он ожидает, что события в Иудее и Самарии обострятся по мере приближения сезона еврейских праздников.
Аднаан ас-Сабах, политический аналитик, считает, что теракты будут продолжаться и отметил, что Бригады Аль-Кудс Исламского джихада координируют свои действия с Бригадами мучеников Аль-Акса ФАТХ.
Недавно «Бригады мучеников Аль-Аксы» опубликовали заявление, в котором взяли на себя ответственность за совершение обстрела в долине реки Иордан, в результате которого несколько солдат получили ранения. Объявление было названо «военным объявлением» и озаглавлено «Начало действий (терактов) летних дождей». В нем стрельба описывается как «героический поступок» и «ответ на неоднократные преступления оккупации против нашей воюющей нации».
«Бригады мучеников Аль-Аксы» пообещали и впредь «быть верными крови шахидов и героических узников и оставаться верными пути Ясира Арафата и всех шахидов до освобождения Палестины от «нечистоты завоевателей».
В 2002 году Израиль объявил «Бригады мучеников Аль-Аксы», военное крыло ФАТХ, террористической организацией.
Ранее Курсор писал о стрельбе в Самарии: командир и рядовой ЦАХАЛа отстранены от должностей. Бойцы открыли огонь по подозреваемым, которые подошли к барьеру безопасности возле палестинской деревни Бака аш-Шаркия. С противоположной стороны подъехал неопознанный автомобиль.
Как сообщал Курсор, после серии терактов в Иудее и Самарии система безопасности поддерживает повышенную боевую готовность на местах. В преддверии праздников система безопасности находится в состоянии повышенной готовности из-за предупреждений о террористических атаках — и в то же время готовится к широкомасштабной операции на севере Самарии.
Ранее Курсор писал, что Армия обороны Израиля установила контрольно-пропускные пункты возле поселения Ариэль, расположенном в Самарии, а также пообещала усилить рейды, чтобы предотвратить дальнейшие возможные попытки терактов.