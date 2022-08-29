В ПА разгорается битва за преемственность: Аббас созывает ассамблею ФАТХ

Представитель ФАТХа заявил, что Махмуд Аббас планирует использовать следующее общее собрание фракции, чтобы свести счеты с противниками и вознаградить сторонников ФАТХ.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас сталкивается с растущим давлением с целью созыва генеральной ассамблеи правящей фракции ФАТХ для принятия решений, которые проложат путь его сторонникам, чтобы усилить контроль над палестинским руководством и, возможно, определить личность его преемника.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Собрание ФАТХ, также известное как Генеральная конференция ФАТХ, должно собираться каждые пять лет для утверждения «политических и военных программ» фракции и избрания членов двух ее основных директивных органов: Центрального комитета ФАТХ и Революционного совета ФАТХ. Комитет часто называют исполнительной властью ФАТХ, а совет — его законодательным органом.

Последнее (седьмое) заседание Генеральной конференции ФАТХ состоялось в ноябре 2016 года и продолжалось пять дней. На собрании, на котором присутствовало 1 411 делегатов, Аббас был переизбран генеральным командиром фракции. Конференция избрала членов комитета и совета и полностью поддержала политику Аббаса в отношении мирного процесса с Израилем.

Восьмая Генеральная конференция ФАТХ должна была состояться в ноябре 2021 года, но генеральный секретарь ФАТХ Джибриль Раджуб, которого некоторые палестинцы считают ведущим кандидатом на смену Аббасу, объявил, что собрание отложено до марта 2022 года. По запросу Аббаса, оно было отложено до мая прошлого года.

Согласно палестинским источникам, конференция была снова отменена — на этот раз до дальнейшего уведомления — после того, как среди высокопоставленных чиновников ФАТХ возникли острые разногласия по поводу размера представительства заключенных, связанных с ФАТХ, содержащихся в израильских тюрьмах, которые должны быть представлены в учреждениях фракции.

Ветеран ФАТХ заяви, что Аббас планировал использовать следующее общее собрание фракции, чтобы свести счеты со своими противниками и вознаградить своих сторонников внутри фракции: «Главная цель — подорвать позиции и, возможно, избавиться от лидеров ФАТХ, таких как Марван Баргути, Тауфик Тирави и Нассер аль-Кидва. В то же время следующая конференция будет использована для дальнейшего повышения статуса [Генерального секретаря ООП и члена Центрального комитета ФАТХ] Хусейна аль-Шейха, которого некоторые люди уже считают следующим президентом».

Кидва, бывший министр иностранных дел ПА и посланник в ООН, был исключен из ФАТХ в прошлом году после того, как объявил о планах баллотироваться на уже отложенных парламентских выборах во главе отдельного списка. Некоторые палестинцы также считают его подходящим кандидатом на замену Аббасу.

Другой чиновник сказал, что если и когда соберется следующая Генеральная конференция ФАТХ, Аббас и его заместители попытаются добиться избрания Маджеда Фараджа, главы Службы общей разведки, в Центральный комитет ФАТХ, состоящий из 18 членов.

Фарадж и аль-Шейх считаются двумя самыми влиятельными фигурами в руководстве ПА после Аббаса. По словам чиновника, президент также стремится заменить заместителя председателя ФАТХ Махмуда Алула Фараджем или кем-то еще, чья лояльность ему не подлежит сомнению. Алуль и генеральный секретарь ФАТХ Джибриль Раджуб также рассматриваются как потенциальные преемники Аббаса.

Ранее Курсор писал о тайных переговорах в Рамалле: депутаты Объединенного списка встречались с представителями Аббаса. Стало известно, что на встрече обсуждались предстоящие выборы в Израиле.

Курсор сообщал, что племянник Ясира Арафата возглавил восстание против Аббаса. Свергнутый представитель ФАТХ Насер аль-Кудва выдвигает новую инициативу, направленную на изменение палестинской политической системы.

Напомним, что ПА добивается полноправного членства в ООН.