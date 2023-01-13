Для борьбы с протестующими Иран начал применять новые технологии из Китая

Китайская технология ранее применялась Коммунистической партией для контроля и подавления оппозиционной деятельности в своей стране.

Протесты в Иране, начавшиеся после смерти курдской молодой женщины Махсы Амини, продолжаются более трех месяцев. Власти Ирана применяют к демонстрантам жестокие репрессии, включая смертные приговоры и казни. Также стало известно о применении Ираном для задержания протестующих новой технологии.

Об этом сообщает американская сеть FOX NEWS.

Правящий режим использовал китайскую технологию распознавания лиц для ареста и судебного преследования протестующих, а также женщин, которые неправильно носили хиджаб. Сообщается, что силы государственной безопасности арестовывали протестующих в их домах через несколько дней после демонстраций.

Также многие женщины рассказали, что получили письма от судебных органов страны за «нарушение закона о ношении хиджаба», хотя они не сталкивались на улицах с представителями правоохранительных органов.

По полученным данным, Исламская Республика уже много лет составляет «биометрическую базу данных» всех граждан, включая сканирование лиц. Чтобы избежать физической конфронтации на улице, иранский режим использовал наблюдение в социальных сетях и цифровое наблюдение для обеспечения соблюдения законов и целенаправленных арестов протестующих.

Проект распознавания лиц в последние годы стал предпочтительным инструментом для авторитарных режимов по всему миру. Китайская технология использовалась Коммунистической партией для контроля и подавления оппозиционной деятельности по всей стране. Теперь и Иран применяет ее в своих внутренних проблемах в стране.

Ранее Курсор писал, что в Великобритании заявили, что Иран совершил «большую ошибку».

Также мы информировали, что Иран приговорил к смертной казни бывшего высокопоставленного чиновника.