Иран приговорил к смертной казни бывшего высокопоставленного чиновника

Иран приговорил бывшего высокопоставленного чиновника к смертной казни после того, как он был осужден по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Утверждается, что Али Реза Акбари, который до 2001 года был заместителем министра обороны, был «ключевым шпионом» британской разведки. Иранская разведка разоблачила якобы шпиона, снабдив его ложной информацией.

Экс-чиновника обвинили в том, что он шпионил за прошлыми ядерными переговорами между Ираном и западными державами. Акбари был заместителем министра обороны при президенте Мохаммаде Хатами, реформисте, который добивался улучшения отношений с Западом.

Акбари, руководивший частным аналитическим центром, не появлялся на публике с 2019 года, когда он, по-видимому, был арестован. Власти не обнародовали никаких подробностей о суде над ним.

Тех, кто обвиняется в шпионаже и других преступлениях, связанных с национальной безопасностью, обычно судят за закрытыми дверями. Правозащитные группы заявляют, что они не выбирают себе адвокатов и им не разрешается знакомиться с уликами против них.

«Курсор» сообщал, что Иран приговорил к 40 годам тюрьмы и ударам плетью бельгийского гуманитарного работника.