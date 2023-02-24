Эксперт рассказал, когда война в Украине может перейти в новый формат

Ровно год назад россия* начала полномасштабное вторжение в Украину.

По слова директора военного портала Defense Express Сергея Згуреца, деоккупация украинскими военными всех территорий, которые захватила россия, и выход на границы 1991 года не будут являться гарантией 100% окончания войны.

Об этом он заявил во время эфира на «Эспрессо«.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо сохранить единство и устойчивость в общей работе, которая связана с освобождением нашей территории. Он добавил, что, если ВСУ смогут выбить россиян со всех оккупированных территорий Украины до границ 1991 года, то война все еще не закончится.

Он считает, что, когда будут освобождены все территории Украины, то война перейдет в другой формат, потому что россия никогда не остановится. Он добавил, что москва будет готовить новые планы атак. Также войну остановит лишь одно — полная трансформация россии.

Эксперт заявил, что мировые страны должны осознавать ту гурозы, которую россия.

Ранее Курсор писал, что Китай обнародовал «мирный план» по Украине. Китай представил свою версию плана по прекращению войны в Украине, развязанной россией.

Курсор писал, что в ВСУ оценили угрозу масштабной атаки на Украину в годовщину вторжения рф. В Воздушны силах рассказали, чего украинцам ожидать от врага.

FT раскрыло подробности о том, как путин готовил нападение на Украину втайне от элиты кремля. Даже соратники российского диктатора узнали обо всем в день начала вторжения.

Годовщина вторжения рф в Украину: Зеленский опубликовал щемящее видео. Президент Украины отметил, что год борьбы стал годом боли, сожаления, веры и единства.

До этого в ВСУ рассказали о главной цели армии *рф в Украине. В ведомстве отметили, что россия усиливает боевые действия в Украине через год после своего вторжения с целью истощить украинские силы. Украинские военные уверены, что россия поставила перед собой цель захватить к лету всю неподконтрольную ей территорию в двух регионах, составляющих промышленную зону Донбасса на востоке Украины. Наиболее ожесточенные бои сейчас продолжаются вокруг восточного города Бахмута.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!