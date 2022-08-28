Для новых обстрелов Украины: стало известно, как рф «скрыла» доставку военного груза из Сирии

Россия забрала из Сирии свои комплексы С-300 для новых обстрелов Украины и использовала для этого формально гражданское судно.

В ночь на 24 августа проливами Босфор и Дарданеллы прошел российский гражданский ролкер Sparta II, принадлежащий компании «Оборонлогистика» из структуры минобороны рф. На борту этого судна были в частности зенитно-ракетные комплексы С-300, которые россия решила перебросить из Сирии, чтобы применить эти ЗРК для новых обстрелов Украины. Об этом говорится в сообщении портала Naval News.

Данные из открытых источников свидетельствуют, что рф могла везти на борту судна Sparta II батарею ЗРК С-300, которая до этого могла стоять на позиции у сирийского города Массиаф. Известно, что российский ролкер Sparta II имеет длину корпуса в 121 метр и может брать на борт до 8000 тонн груза, для чего в частности имеет свои подъемные краны на борту (что является нестандартным элементом конструкции для судов класса «ро-ро»). Точная длина грузового отсека этого судна, построенного в 2000 году, неизвестна.

The Russian ship "SPARTA II" returned from the Syrian Tartus with the S-300 air defense system, and is currently on the roadstead in Novorossiysk. pic.twitter.com/u50pCenD0X — Espirit (@EspiritV1) August 26, 2022

Sparta II как составная часть флота российской компании «Оборонлогистика» уже оказалась в санкционном списке Управления контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Но, очевидно, власти Турции решили не учитывать такое обстоятельство, поэтому пропустили российский ролкер с С-300 для прохода своими водами.

Тем более что экипаж и само судно Sparta II – формально гражданские. Поэтому даже если ролкер везет военный груз, формально у Турции нет обязанности не пропускать Sparta II для прохода через Проливы.

В свою очередь, так как россияне начали забирать свои С-300 даже из Сирии, это может означать как минимум то, что «на материке» в рф уже начали иссякать запасы ракет к этим ЗРК. Поэтому для новых обстрелов территории Украины кремль решил «обнажить» противовоздушную оборону объектов в Сирии, по которым теперь будет чаще «прилетать» «хлопок» от ВВС Израиля, пишет Defense Express.

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