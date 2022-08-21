Ядерная война: эксперты назвали страны, которые могут лучше всего ее пережить

Прежде всего эксперты отметили, что если крупные города и промышленные центры столкнутся с воздействием ядерного оружия, тогда ожидаются огненные бури, загрязнение атмосферы частицами горения, сокращение запасов пищи (как на суше, так и в воде) и изменение климата. Даже при таком пессимистичном сценарии будущего есть страны, которым в теории может удаться сохранить оптимальное количество потребляемых килокалорий на душу населения в день.

Об этом сообщает Nature Food.

В частности, к таким относят Австралию, Новую Зеландию и Аргентину. Тем не менее, первые две все равно могут ждать проблемы с нехваткой продовольствия из-за огромных потоков беженцев из Азии и других регионов.

Помимо этого, ученые исследовали возможность распространения сажи в атмосфере в ряде случаев, среди которых войны между Индией и Пакистаном, а также россией* и США. Эксперименты показали, что в первом случае, даже в случае немасштабного и локального ядерного конфликта, ожидается падение глобального производства продуктов питания через 5 лет, а во втором – на 90% через 3-4 года.

Прежде всего это коснется именно США и российскую федерацию, которые являются основными странами-экспортерами продовольствия. В свою очередь, из-за этого пострадают страны Африки и Ближнего Востока из-за зависимости от импортных товаров.

Напоследок авторы исследования отметили, что более 75% населения Земли может столкнуться с 2-летним голодом огромных масштабов. В этой ситуации переход к потреблению сельскохозяйственных культур, предназначенных для скота или сокращение пищевых отходов, не способен компенсировать глобальное снижение потребляемых калорий.

Кстати, ранее «Курсор» рассказывал о пяти наиболее вероятных сценариев исчезновения Вселенной. По мнению ученых, это может пройти намного раньше, чем многие могут предположить.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!