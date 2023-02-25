ДНК на окурке раскрыла дело об убийстве 52-летней давности в США

Невероятный случай, который мог бы послужить идеальной темой для детективного фильма об убийстве, недавно произошел в Соединенных Штатах. Убийство 24-летней школьной учительницы из Вермонта, которое было нераскрытым делом в течение 52 лет, наконец получило развязку благодаря образцу ДНК, найденному на использованном окурке.

Выброшенная сигарета, найденная рядом с телом Риты Карран почти 52 года назад, помогла следователям найти соседа сверху, который, по их словам, задушил женщину в ее квартире.

Согласно сообщению NBC News, соседи Карран нашли ее мертвой в ее квартире 19 июля 1971 года, а подозреваемый, Уильям ДеРоос, жил со своей женой двумя этажами выше Карран, однако все эти 52 года он не считался подозреваемым.

Джим Триб, начальник бюро детективных служб полицейского управления, заявил, что «ДеРос и его жена Мишель предоставили алиби, заявив, что они были дома в ночь убийства и ничего не слышали и не видели». Дело заморозили, но власти, расследовавшие его в 1971 году, собрали улику — окурок — который стал ключом к решению.

Согласно новостному сообщению, ДеРос бежал в Таиланд, чтобы стать буддийским монахом, после того как убил Риту и оставил свою жену. Он вернулся в Соединенные Штаты к 1974 году и проживал в Сан-Франциско. Позже, в 1989 году, у него была передозировка наркотиками и он скончался в отеле в Сан-Франциско.

В 2014 году сигарету отправили на обработку ДНК. Анализ ДНК показал, что образец, тесно связанный с ДНК ДеРоса, был обнаружен на куртке, которую Карран носила в день убийства.

Согласно Metro News, через пятьдесят лет после убийства следователи выследили жену Уильяма ДеРоса Мишель, чтобы задать ей еще несколько вопросов по делу.

«Она сделала нам интересное заявление, которое заполнило множество пробелов, которых у нас не было», — сказал лейтенант-детектив Джеймс Триб.

Мишель сказала, что ее муж действительно вышел из квартиры в ночь убийства, чтобы «прогуляться и остыть» после их ссоры.

Он также проинструктировал ее солгать полиции, если они еще когда-нибудь спросят ее о той ночи.

С этими показаниями в сочетании с доказательствами ДНК Триб сказал, что он «уверен» в том, что ДеРос был лицом, ответственным за смерть Карран.

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