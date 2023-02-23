Шокирующее убийство женщины в Ашдоде: подозреваемый сознался и назвал причину содеянного

22-летний мужчина, изначально отрицавший свою причастность к убийству женщины в Ашдоде, сегодня отказался от своих прежних слов и сознался в убийстве.

Об этом сообщает Israel Hayom.

По словам подозреваемого, он целовался с Полиной Вайсман в ее квартире, напал на нее с тупым предметом и скрылся, когда партнер женщины погнался за ним, позвонил в полицию и попросил о помощи. Конфликт между убийцей и жертвой возник из-за финансового спора.

Полиция в ходе расследования установила, что в день убийства имела место встреча подозреваемого и потерпевшего без какого-либо предварительного знакомства между ними. Между ними возникла ссора якобы из-за денег, во время которой подозреваемый покинул квартиру жертвы, и вернулся к ней через короткое время, где напал на нее острым предметом и забил ее до смерти.

Напомним, что 21 февраля, во вторник, в Ашдоде была жестоко убита молотком 40-летняя женщина. Сперва в убийстве подозревали ее партнера, который систематически избивал женщину.

О ныне покойной было известно полиции и социальным службам, потому что она подавала жалобу на своего бывшего супруга из-за избиений. Мужчину ранее даже приговорили к году и трем месяцам тюрьмы, и после выхода на свободу он не перестал преследовать свою бывшую жену.

Чуть позже стало известно, что убитая – 40-летняя Полина Вайсман, в свое время репатриировавшаяся из *россии и являющаяся матерью четырех детей. Вчера, 22 февраля, полиция освободила из-под стражи последнего партнера и предыдущего мужа 40-летней убитой, потому что они не имеют никакого отношения к инциденту, а главным подозреваемым стал тот, кто сегодня сознался в убийстве.

Также «Курсор» сообщал, что прокуратура предъявила обвинение жителю Тель-Шевы, изнасиловавшего женщину на глазах у детей.