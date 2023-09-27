ДНК неандертальцев обнаружили ученые у современных людей - что о них известно

Долгое время генетическое наследие древних людей оставалось незаметным.

Ученые обнаружили гены, принадлежащие "родственникам" неандертальцев, известным как денисовцы, в геноме современного человека. Эта генетическая информация оказывает влияние на нашу способность к размножению, иммунную систему и даже на реакцию организма на вирус COVID-19.

Как пишет "AP", денисовцы были сродни Homo sapiens и соседствовали с ними, что приводило к смешиванию их генетической информации. Долгое время генетическое наследие древних людей оставалось незаметным, и ученые могли извлекать информацию лишь из костей и скелетов.

Однако лауреат Нобелевской премии Сванте Паабо первым расшифровал геном неандертальца и начал проводить исследования древней ДНК. Он также открыл группу гоминидов, известных как "Денисовский человек". Последние исследования показывают, что некоторые африканские народы почти не имеют в своей ДНК следов неандертальцев, в то время как у лиц европейского или азиатского происхождения доля неандертальской ДНК составляет от 1% до 2%.

ДНК денисовцев практически не обнаружима в геноме большей части населения мира, но встречается в 4% - 6% генома народов Меланезии, региона на северо-востоке от Австралии, охватывающего территорию от Новой Гвинеи до островов Фиджи. Доктор Хуго Зеберг из Каролинского института в Швеции отметил, что, несмотря на то, что этот процент может показаться небольшим, стоит помнить, что когда-то на Земле существовало всего несколько тысяч неандертальцев.

"Половина генома неандертальца все еще сохраняется, разбросанная в виде небольших фрагментов среди современных людей", - добавил он.

Следовательно, генетический материал денисовцев, вероятно, оказывает существенное воздействие на современного человека. Например, наследие ДНК неандертальцев ассоциируется с аутоиммунными заболеваниями, такими как болезнь Грейвса и ревматоидный артрит.

Исследователи отмечают, что, когда Homo sapiens покинули Африку, они не обладали иммунитетом к заболеваниям, распространенным в Европе и Азии, однако наличие неандертальцев и денисовцев в этих регионах дало им возможность быстро адаптироваться и усовершенствовать свою иммунную систему, что было весьма благоприятно 50 тысяч лет назад. У некоторых современных людей иммунная система может быть излишне чувствительной и срабатывать без видимой причины, по словам Криса Стрингера, исследователя эволюции человека из Музея естественной истории в Лондоне.

Еще одним примером является ген, связанный с коагуляцией крови, который, предположительно, был унаследован от неандертальцев в Евразии. Он мог быть весьма полезным около 12 тысяч лет назад в суровых условиях, но сегодня этот ген может увеличивать риск инсульта у пожилых людей.

Исследования, проведенные в 2020 году Зебергом и Паабо, обнаружили, что основной генетический фактор, увеличивающий риск развития тяжелой формы COVID-19, имеет происхождение от неандертальцев.

"Мы сравнили этот ген с геном неандертальца и обнаружили полное совпадение", - отметил ученый.

Впоследствии исследователи также установили, что наличие генетического материала денисовцев наоборот оказывает защитное воздействие, снижая риск развития тяжелых форм COVID-19. Это же относится к генам, связанным с кожей, волосами, поведением, формой черепа, диабетом второго типа и даже высокой чувствительностью к боли.

Наличие генетического материала денисовцев также связывают с адаптацией к метаболизму и более успешному приспособлению к жизни на больших высотах, исследование которого прошли, например, тибетцы, живущие в условиях с низким содержанием кислорода.

Еще мы писали, что между людьми и неандертальцами была тесная связь - исследование.