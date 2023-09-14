Между людьми и неандертальцами была тесная связь - исследование

Ученые нашли ответ на вопросы, которые искали сотни лет.

Появление первых людей в Европе привело к интенсивному взаимодействию с местными неандертальцами. Новые исследования подтверждают, что Homo sapiens и неандертальцы регулярно скрещивались, противоречащие предыдущим представлениям о частоте таких случаев.

Об этом сообщает "IFLScience".

Методы радиоуглеродной датировки имеют ограничения при определении возраста материалов старше 50 000 лет, что затрудняло реконструкцию этой исторической загадки. Однако недавние исследования начали проливать свет на эти вопросы, указывая на частое скрещивание Homo sapiens и неандертальцев.

В апреле 2021 года команда исследователей обнаружила останки людей в пещере Бачо-Киро в Болгарии. Эти останки, принадлежащие трем людям, включали фрагменты зубов и костей, которые были датированы на период от 43 000 до 46 000 лет назад. Также рядом с останками были найдены каменные инструменты, характерные для позднего каменного века.

Исследование показало, что это самые древние современные люди позднего плейстоцена, найденные в Европе. Интересно, что эти лица демонстрируют более близкое генетическое родство с современными и древними популяциями Восточной Азии и Америки, чем с более поздними западноевразийскими популяциями.

Генетический анализ этих останков подтвердил, что эти три человека имели недавнее неандертальское происхождение, которое прослеживается только на нескольких поколениях их семейной истории. Это свидетельствует, что ранние современные европейцы часто смешивались с неандертальцами, что изменяет наше представление о генетической истории человечества.

Ранее ученые заявили, что неандертальцы и люди сосуществовали в Европе более 2 тысяч лет.