До 25 лет: эксперт спрогнозировал, сколько времени потребуется Украине для освобождения Крыма

Для окончательного освобождения оккупированного россией* Крыма может потребоваться немало лет. Быстрее всего Украина может сделать это примерно за 7 лет, но такой вариант маловероятен.

Скорее всего, придется ждать гораздо дольше, пока сменится хотя бы одно поколение людей. Об этом сказал политический аналитик и экс-заместитель главы пресс-службы президента Украины Александр Кочетков порталу Главред.

«От 7 до 25 лет. Быстрее всего это можно сделать примерно за семь лет, но это маловероятно. 25 лет – это будет что-то, похожее на Тайвань, то есть весь мир признает, что Крым украинский, но постепенное его возвращение может растянуться на 25 лет. Нужно, чтобы изменились поколения», – сказал аналитик.

Он добавил: «Когда идут военные действия, когда пролилась кровь, противоречия столь остры, что невозможно интегрировать этот регион без постоянных конфликтов, без партизанской и другой войны. Нужно, чтобы сменилось поколение, отсюда и появляются термины, скажем, 25 лет, чтобы те люди, которые воевали, чья кровь или кровь близких пролилась, естественным образом ушли из жизни или с общественной арены».

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.