Байден одобрил передачу Украине 31 танка Abrams и заявил об освобождении Крыма

Киев получит помощь не только в виде танков.

Президент США Джо Байден подтвердил, что Украина получит от Вашингтона 31 танк M1 Abram, что должно усилить ее обороноспособность в борьбе против *россии. Американский лидер принял такое решение по рекомендации главы Пентагона Ллойда Остина.

«Сегодня я объявляю, что США передадут Украине 31 танк Abrams, что равно одному украинскому батальону. Мы также согласовывали это объявление с нашими союзниками. Помощь США будет дополнена дополнительными объявлениями (военной помощи), которая будет готова быстрее и легче интегрироваться в ближайшие недели и месяцы», – сказал Байден.

По его словам, помимо танков США намерены предоставить 8 ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания танков M1 Abrams, запчасти и обучить украинских военных. На это «уйдет время», но оно необходимо, чтобы интегрировать западные танки в армию Украины.

Также Байден сделал ряд других важных заявлений, а именно:

Украина готовится к контрнаступлению, а США ожидают усиления наступательных операций рф в ближайшие недели.

С помощью поставок нового оружия Украина сможет вернуть себе оккупированные территории, в том числе Крым.

Вашингтон не указывает Киеву, как и куда наносить удары, а также где проводить наступательные операции.

Помощь США Украине не представляет угрозу для рф, она нужна лишь для защиты украинских территорий. Если армия россии вернется в свою страну, то это война закончится.

Белый дом хочет урегулировать войну на «справедливых и прочных» условиях.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский узнал о передаче танков Leopard Украине в прямом эфире.

«Курсор» сообщал, что Израиль отказал США на запрос о передаче Украине зенитных ракет Hawk.

Помимо этого пропагандисты заявили, что россия передаст Ирану ядерное оружие, чтобы атаковать Израиль.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!