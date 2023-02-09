Доктор рассказал, как женщина из Индии потеряла зрение из-за смартфона

Проведя много часов со своим телефоном в темноте, 30-летняя женщина из Хайдарабада страдала слепотой около полутора лет.

Наши повседневные дела играют значительную роль в изменении состояния нашего здоровья. Если крошечная зависимость не будет быстро преодолена, она может иметь разрушительные последствия для нашего физического здоровья. Доктор Судхир Кумар из Хайдарабада недавно поделился сообщением в Твиттере, которое может показаться немного пугающим, но оно открывает глаза широкой публике в эпоху цифровых технологий, когда они проникли в каждый уголок нашей среды.

В своем твиттере д-р Судхир подробно описал, как зрение молодой женщины было серьезно повреждено в результате рутинного поведения.

По словам врача, у 30-летней Манджу диагностировали слепоту после того, как она провела много времени с телефоном в темноте в течение примерно полутора лет. Симптомами, по словам врача, были мушки, интенсивные вспышки света, темные зигзагообразные узоры, а иногда и отсутствие зрения или концентрации на объектах.

«Были моменты, когда она ничего не могла видеть в течение нескольких секунд, — написал он. — Это происходило в основном ночью, когда она вставала в туалет. Ее осмотрел офтальмолог, и детальная оценка показала, что она в норме. Ее направили для исключения неврологических причин. Я просмотрел историю. Симптомы начались после того, как она уволилась с работы косметологом, чтобы ухаживать за своим ребенком с особыми потребностями. У нее появилась новая привычка просматривать свой смартфон по несколько часов в день, в том числе два часа ночью с выключенным светом».

Далее он сказал, что диагноз теперь очевиден. Она страдала от синдрома смартфонного зрения (SVS). Длительное использование таких устройств, как компьютеры, смартфоны или планшеты, может вызвать различные симптомы инвалидности, связанные с глазами, называемые «синдромом компьютерного зрения» (CVS) или «синдромом цифрового зрения».

«Я не назначал никаких обследований и не прописывал никаких лекарств (хотя Манджу просила их, так как беспокоилась)», — написал он.

Манджу беспокоилась, потому что боялась чего-то зловещего с нервами своего мозга, но в конце концов была полна решимости предпринять корректирующие действия. Она сказала: «Я перестану смотреть на экран своего смартфона, если в этом нет крайней необходимости».

Ее нарушение зрения в течение 18 месяцев исчезло. Теперь, когда у нее было нормальное зрение, она не видела никаких мушек или вспышек света. Более того, прекратилась и ее кратковременная потеря зрения ночью. Подозрение врача подтвердилось.

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