Доктрина путина по захвату чужих территорий: эксперты дали оценку концепции гуманитарной политики рф

Согласно документу, причастность россии к соотечественникам включает не только этнических русских, но и лиц, принадлежащих к другим этническим группам, говорящих по-русски. Другими словами, все, кто умеют разговаривать по-русски, автоматически являются соотечественником президента рф независимо от страны проживания.

На днях президент российской федерации владимир путин* подписал указ «Об утверждении Концепции гуманитарной политики российской федерации за рубежом». В анализе Института исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга (RLI) говорится, что эта концепция является новой внешнеполитической доктриной, основанной на идеологии «русского мира», которую российские националистические идеологи использовали для оправдания интервенции за рубежом в поддержку русскоязычного населения, например в Украине.

Об этом говорится в материале портала Cyprus Daily News.

Отмечается, что в 31-страничной доктрине говорится, что россия должна «защищать, оберегать и продвигать традиции и идеалы русского мира за рубежом», что связи россии с соотечественниками за рубежом позволили ей «глобально укрепить свой имидж демократической страны, стремящейся к созданию многополярного мира».

«Следуя этой концепции, причастность россии к соотечественникам включает не только этнических русских, но и лиц, принадлежащих к другим этническим группам, говорящих по-русски. Другими словами, все, кто умеют разговаривать по-русски, автоматически являются соотечественником президента рф независимо от страны проживания, в том числе и граждане Западной Европы и США. И именно в случае «унижения» русскоязычных путин может прийти их «защищать». Вплоть до того, даже если их будут привлекать к ответственности за разжигании межэтнической ненависти или дискриминации ЛГБТ и БЛМ-сообществ», — пишет издание.

По мнению аналитиков RLI эту доктрину можно сравнить с доктриной «жизненного пространства» Адольфа Гитлера, убеждение в которой он развил между 1921 и 1925 годами.

В частности, в «доктрине» отмечается, что основной оперативной задачей работы с соотечественниками является подготовка «вербовочно-разведывательной базы с привлечением российских эмигрантов и важности привлечения старшего поколения, дети которого являются частью современного западного общества и имеют разные профессии – от условного адвоката до предпринимателя».

«В последние годы «российские соотечественники» использовались кремлем не столько для разведки, сколько для подрывной деятельности в странах Запада. Во многих странах мира москва создает различные организации, через которые российские специальные службы «законно» ведут свою деятельность и продвигают так называемый «русский мир». К примеру, федеральное агентство «россотрудничество», на которого уже наложены санкции ЕС, продвигает идеологию «русского мира» в 80 странах мира, прикрываясь культурной и гуманитарной миссиями», — говорится в материале.

По мнению его авторов, из-за растущей изоляции россии от западных технологий существует большой риск, что российские спецслужбы усилят давление на живущих в странах Евросоюза россиян с целью получить доступ к европейским знаниям и технологиям.

«В общем, идеология «русского мира» была создана, в первую очередь, как политическое оружие, а не теоретическая доктрина. Ее цель – уничтожение суверенитета и государственности стран, где проживают русскоязычные. А с новой концепцией фактически каждый русскоговорящий человек может оказаться оружием в руках кремля. Это касается не только стран постсоветского пространства, но и практически всех стран Запада, где проживает хоть один русскоязычный человек», — резюмирует издание.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!