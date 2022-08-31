Информационная агрессия рф угрожает не только Украине, но и всей Европе

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину стала еще более понятной важность информационного фронта, а также то, как именно россия использует информационное оружие.

Перед вторжением путин долгие годы готовил население к нынешним событиям благодаря созданию налаженного инструмента пропаганды. Последняя распространяли антиукраинские нарративы о «нацистах в Украине», «марионеточности киевского режима» и «украинском народе в положении заложника».

Об этом сообщает Cyrpus Daily News.

Помимо влияния на собственное население, рф пыталась оправдать войну перед зарубежными партнерами, для которых рассказывала о том, как Украина «обстреливает собственный народ на Донбассе». Благодаря этому агрессор хотел создать картину мира, в котором он защищает жителей Украины. Уже после начала войны пропагандисты пользовались советским клише и обвиняли Украину в преступлениях, которые совершили оккупанты, что тоже приносит свои плоды в самой россии, но не за рубежом. Это связано с тем, что кремлевская пропаганда оказалась провальной и неэффективной в вопросе влияние на западную публику.

Однако, в таких тяжелых условиях Украина продолжила борьбу с кремлевскими атаками как на настоящем фронте, так и на информационном. Украинская сторона углубила сотрудничество с западными странами и успешно дискредитирует армию и руководство рф, что способствует политической и экономической изоляции агрессора. Кроме этого, информационная война против путина направлена на получение комплексной поддержки от зарубежных стран и недопущения зарождения пророссийской политической коалиции в Евросоюзе, которая потенциально способна нанести колоссальный ущерб западным странам.

Ключевая особенность информационной стратегии Украины в полномасштабного вторжения на ее территории – подлинность и оперативное обучение сражениям с информационными атаками врага. В силу этого она защищает от потенциально разрушительных последствий пропаганды рф не только украинский народ, но и жителей других стран, в том числе европейских.

То есть, россия пользуется методами донесения информации для оправдания кровопролитной войны и мобилизации своих людей, чтобы якобы защитить страну и ее население. Украине же это делает для сплочения Запада в контексте предоставлений ей поддержки, а также ради донесения до россиян правдивой информации о действиях их руководства и армии.

Кроме этого, поражение российской пропаганды за рубежом обусловлено ее концентрированной ложью, которая способна привлекать только население рф и редкие маргинальные группы из зарубежных стран. Вследствие использования «грязных» методов, постоянной лжи и прочего в цивилизованном мире российская пропаганда в большинстве случаев встречается с недоверием и, таким образом, это доказывает ее беспомощность.

Ранее специалист рассказал, удастся ли путину увеличить армию на 137 тысяч солдат.

Кроме этого, аналитики считают, что украинцев, попавших в рф, ждет принудительная культурная ассимиляция, потому что путин хочет стереть их идентичность.

Также «Курсор» сообщал, что в Пентагоне назвали одну из главных проблем российской армии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!