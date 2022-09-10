Прокуратура США заявила, что Трамп вернул не все секретные документы

В окружной суд США поступило заявление из Минюста с просьбой разрешить дальнейшее продолжение расследования о пропаже документов из Белого дома.

Команда бывшего президента США Дональда Трампа могла не вернуть все секретные документы, незаконно хранящиеся в его поместье Мар-а-Лаго.

Прокуратура уверена, что даже после обыска ФБР в доме Трампа могли остаться документы, которые запрещено хранить где-либо, кроме Белого дома.

Покидая свой пост, все американские президенты обязаны передать все свои документы и электронные письма в Национальный архив. ФБР расследует, почему секретные документы оказались в доме Трампа, после того как он покинул свой пост в январе 2021 года.

Американские прокуроры считают это потенциальной угрозой национальной безопасности и потребовали дополнительного расследования.

С таким заявлением в четверг Министерство юстиции обратилось к окружному судье Эйлин Кэннон, чтобы получить разрешение на продолжение изучения около 100 секретных документов, изъятых ФБР в поместье Трампа Мар-а-Лаго.

Сейчас расследование пытается выяснить, на каких основаниях секретные документы были незаконно вывезены из Белого дома и хранились в доме Трампа, а также остались ли там в настоящее время дополнительные документы.

Ранее Курсор писал, что ФБР обнаружило у Трампа документы о ядерном потенциале другой страны — СМИ.

Также мы сообщали, что Трамп подаст в суд на Минюст: «Быть президентом — это ад». Обыск в особняке Трампа и скандал с секретными документами выбили его из колеи, он выглядит «нервным, но размеренным», однако не отказался от своей идеи вновь идти на выборы.