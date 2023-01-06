В Киеве дали оценку новой военной помощи США

По словам Владимира Зеленского, «теперь у наших воинов будет еще больше снарядов, техники, оружия и оборонительных систем, которые сделают нас значительно более подготовленными к любым эскалационным планам россии».

Киеву наконец-то удалось вывести силу и оборонное взаимодействие Украины с партнерами на новый уровень.

Об этом в своем видеообращении заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он, в частности, поблагодарил президента США Джо Байдена и всех американцев за новый мощный пакет военной помощи Украине.

«Объявлено об очень мощном пакете американской оборонной поддержки для нашего государства. Впервые мы получим бронированные машины Брэдли – это именно то, что надо. Новые пушки и снаряды, высокоточные новые ракеты, новые дроны – это вовремя и сильно», — сказал Зенеский.

По его словам, после его визита в США удалось вывести взаимодействие Сил обороны с партнерами на новый уровень, который «нам сейчас действительно нужен».

«Теперь у наших воинов будет еще больше снарядов, техники, оружия и оборонительных систем, которые сделают нас значительно более подготовленными к любым эскалационным планам россии* и тем ударам, которые государство-террорист наносит. Укрепление нашей противовоздушной обороны — это прямая работа на деэскалацию здесь и сейчас», — добавил Зеленский.

Как сообщал Курсор, Соединенные Штаты Америки объявили о предоставления рекордного пакета военной помощи для Украины почти на 3 млрд долларов. Впервые США предоставят «убийцу танков» — бронемашины M2 Bradley. Об этом сообщила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.