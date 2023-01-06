В Киеве дали оценку новой военной помощи США

Киеву наконец-то удалось вывести силу и оборонное взаимодействие Украины с партнерами на новый уровень.
Об этом в своем видеообращении заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
Он, в частности, поблагодарил президента США Джо Байдена и всех американцев за новый мощный пакет военной помощи Украине.
«Объявлено об очень мощном пакете американской оборонной поддержки для нашего государства. Впервые мы получим бронированные машины Брэдли – это именно то, что надо. Новые пушки и снаряды, высокоточные новые ракеты, новые дроны – это вовремя и сильно», — сказал Зенеский.
По его словам, после его визита в США удалось вывести взаимодействие Сил обороны с партнерами на новый уровень, который «нам сейчас действительно нужен».
«Теперь у наших воинов будет еще больше снарядов, техники, оружия и оборонительных систем, которые сделают нас значительно более подготовленными к любым эскалационным планам россии* и тем ударам, которые государство-террорист наносит. Укрепление нашей противовоздушной обороны — это прямая работа на деэскалацию здесь и сейчас», — добавил Зеленский.
Как сообщал Курсор, Соединенные Штаты Америки объявили о предоставления рекордного пакета военной помощи для Украины почти на 3 млрд долларов. Впервые США предоставят «убийцу танков» — бронемашины M2 Bradley. Об этом сообщила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Коллеги из Госдепартамента позже в деталях расскажут об этом пакете. Но, как ожидается, в него войдут боевые машины Bradley, которые мы анонсировали вчера, самоходные гаубицы, ракеты класса «земля-воздух», другая техника и амуниция», — отметила она.
Также Курсор писал о том, что генерал армии США спрогнозировал, когда Украина начнет наступление.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.