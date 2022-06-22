Дрон-камикадзе ударил по нефтеперерабатывающему заводу в рф: момент попал на видео

Эксперты допускают, что в дело был пущен дрон-камикадзе, созданный в Украине уже после 24 февраля под конкретные задачи атаки именно таких объектов.

В российском городе Новошахтинске в Ростовской области под удар попал нефтеперерабатывающий завод, в результате чего начался масштабный пожар.

Удар, учитывая распространяющееся сетью видео, нанес дрон-камикадзе. Он влетел точно в ректификационную колонну — критически взрывоопасную часть предприятия.

На видео российские работники переговариваются:

— Это беспилотник… хи-хи-хи.

— Он с Украины прилетел?

— Ну да, с той стороны прилетел.

В то же время крайне интересно то, а чем именно был поражен нефтеперерабатывающий завод, который находится более чем в 150 км от линии фронта. Дрон построен по двухбалочной схеме с развитым хвостовым оперением. По такой схеме в распоряжении ВСУ есть три дрона, которые находятся в ВСУ: Bayraktar TB2, PD-1 (PD-2), а также ACS-3 (Raybird-3).

Однако, как пишут эксперты Defense Express, учитывая визуальное сравнение этих дронов, можно обратить внимание на переднее шасси дрона. То есть, это не Bayraktar TB2 (использование которого в качестве камикадзе было бы абсолютно алогичным) и не ACS-3, который к тому же имеет тянущий винт.

Остается вариант с PD-1 или PD-2. Этот украинский дрон наиболее похож на поразивший нефтеперерабатывающий завод.

Так что эксперты допускают, что в дело был пущен дрон-камикадзе, созданный в Украине уже после 24 февраля под конкретные задачи атаки именно таких объектов.

Курсор сообщал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова.

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