Легендарный «охотник за нацистами» будет расследовать военные преступления россии в Украине

Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что США создадут группу, которая поможет властям Украины расследовать военные преступления, совершенные во время российского вторжения, и ее возглавит известный «охотник за нацистами».

Меррик Гарланд сказал, что группу по расследованию военных преступлений россии* возглавит Эли Розенбаум, 36-летний бывший сотрудник Министерства юстиции, который ранее руководил усилиями США по выявлению и депортации нацистских военных преступников.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным CNN, Розенбаум, которого некоторые считают самым известным «охотником за нацистами» в Министерстве юстиции, возглавлял Управление специальных расследований и участвовал в более чем 100 делах по лишению гражданства или депортации предполагаемых нацистов. Он также занимал должность директора Департамента по стратегии и политике в области обеспечения соблюдения прав человека.

Гарланд сказал, что его поездка в Украину была демонстрацией поддержки, и пообещал, что военные преступники не смогут скрыться от своих действий.

«Я здесь, чтобы выразить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами народа Украины в разгар неспровоцированного и несправедливого российского вторжения», — сказал Гарланд журналистам после встречи с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой в Краковце на польско-украинской границе.

«Америка и весь мир видели множество ужасающих изображений и читали душераздирающие рассказы о жестокости и смерти, которые стали результатом несправедливого вторжения россии в Украину. Военным преступникам негде спрятаться. Министерство юстиции США будет использовать все возможности для привлечения к ответственности тех, кто совершает военные преступления и другие злодеяния в Украине», — говорится в заявлении Гарланда.

Венедиктова поблагодарила Гарланда за поддержку, назвав ее «очень важной».

Еще в мае Госдепартамент США объявил о создании нового подразделения для исследования, документирования и публикации военных преступлений россии в Украине.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!