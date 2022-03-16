Дрон зафиксировал, как российский оккупант убивает украинца с поднятыми руками

Несмотря на то, что украинец поднял руки, это не остановило российского солдата, и он сразу же застрелил мужчину. Жестокий инцидент, который заснял дрон, произошел возле Киева.

Немецкая общественная телекомпания ZDF опубликовала кадры с беспилотника, на которых видно, как российский солдат застрелил украинца, несмотря на то, что он поднял руки над головой.

В сообщении говорится, что кадры были сняты украинским беспилотником 7 марта и запечатлели скоростную автомагистраль E40 к западу от Киева.

На кадрах видно, как гражданские автомобили едут по дороге и замечают российский танк.

Некоторые машины разворачиваются, но одна останавливается, водитель выходит из машины и тут же поднимает руки.

Он застрелен, по-видимому, российским солдатом. Человек падает. Немецкая телекомпания сообщает, что он погиб в результате инцидента.

ZDF утверждает, что подтвердил подлинность видеозаписи с дрона.

#Putin spricht von einer Spezialaktion in der #Ukraine, die sich nicht gegen Zivilisten richte. Eine Drohne filmte allerdings wenige Kilometer westlich von Kiew, wie ein Zivilist von offenbar russischen Soldaten erschossen wird. #ZDFfrontal exklusiv, mehr zum Krieg 21.15 Uhr @ZDF pic.twitter.com/1FDdD7v9Ww — frontal (@ZDFfrontal) March 15, 2022

Курсор ранее сообщал, что российские оккупанты убили более 2 тысяч мирных жителей в Мариуполе. Власти Мариуполя сообщают, что российские войска все еще держан город в осаде и продолжают наносить ракетные удары по спальным районам города — с каждым днем число погибших гражданских только увеличивается.