Дрон зафиксировал, как российский оккупант убивает украинца с поднятыми руками

Немецкая общественная телекомпания ZDF опубликовала кадры с беспилотника, на которых видно, как российский солдат застрелил украинца, несмотря на то, что он поднял руки над головой.
В сообщении говорится, что кадры были сняты украинским беспилотником 7 марта и запечатлели скоростную автомагистраль E40 к западу от Киева.
На кадрах видно, как гражданские автомобили едут по дороге и замечают российский танк.
Некоторые машины разворачиваются, но одна останавливается, водитель выходит из машины и тут же поднимает руки.
Он застрелен, по-видимому, российским солдатом. Человек падает. Немецкая телекомпания сообщает, что он погиб в результате инцидента.
ZDF утверждает, что подтвердил подлинность видеозаписи с дрона.
Курсор ранее сообщал, что российские оккупанты убили более 2 тысяч мирных жителей в Мариуполе. Власти Мариуполя сообщают, что российские войска все еще держан город в осаде и продолжают наносить ракетные удары по спальным районам города — с каждым днем число погибших гражданских только увеличивается.