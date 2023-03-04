Два десятка россиян пустили в утиль: ВСУ в Бахмуте дали отпор рашистам и показали эффектное видео

Бои под Бахмутом, что в Донецкой области Украины, между ВСУ и российскими захватчиками не утихают ни на минуту. Украинские военные утверждают, что рашисты лезут туда пачками, и пачками ложатся в украинским чернозем.

Недавно украинская пограничная артиллерия в Бахмуте уничтожила 25 российских оккупантов.

Подробнее об этом информирует ГПСУ в свое Telegram-канале.

На самом деле, бойцы Госпогранслужбы успешно выследили российских штурмовиков на Бахмутском направлении с помощью дронов. Слаженными действиями они обезвредили угрозу и не допустили нанести ущерб государственным объектам и жилым районам.

Ход операции был крайне сложным и опасным, но благодаря профессионализму бойцов, удалось избежать жертв среди мирных жителей и уничтожить только военную технику противника, а также живую силу врага.

Подобные операции показывают, что государственные службы готовы эффективно действовать в условиях повышенной опасности и защищать интересы своей страны. Однако, необходимо также отметить, что подобные действия должны соответствовать международным стандартам и нормам, а также учитывать потенциальные риски для мирного населения.

Ранее «Курсор» информировал, что эксперт рассказал, когда война в Украине может перейти в новый формат. По слова директора военного портала Defense Express Сергея Згуреца, деоккупация украинскими военными всех территорий, которые захватила россия, и выход на границы 1991 года не будут являться гарантией 100% окончания войны.

Напоминаем, что война в Украине отбросила экономику россии на 25 лет назад. Министерство финансов россии* опубликовало в понедельник отчет, указав, что дефицит бюджета страны в январе вырос до 1,76 триллиона рублей (24,8 миллиарда долларов). Судя по последним данным минфина, после почти года войны путина экономические проблемы, похоже, усугубляются. Цифры отмечают самый большой дефицит бюджета россии за первый месяц года как минимум с 1998 года.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!