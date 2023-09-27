Уже зарегистрированы десятки случаев возгорания и расплавления деталей машин.

Kia и Hyundai отзывают в США 3,37 миллиона автомобилей из-за потенциального риска возгорания двигателя.

Об этом сообщили в Управлении по безопасности дорожного движения США.

Согласно Hyundai, с 2017 года было зафиксировано 21 случай возгорания и 21 инцидент с плавлением и задымлением. Kia, в свою очередь, сообщила о десяти случаях возгорания и расплавления деталей двигателя. При этом ни Hyundai, ни Kia не докладывают о наличии аварий или травм, связанных с этими инцидентами.

Отзыв охватывает 1,64 миллиона автомобилей разных моделей Hyundai и Genesis, а также 1,73 миллиона автомобилей разных моделей Kia, выпущенных с 2010 по 2019 год.

Причина возможного возгорания связана с возможной утечкой тормозной жидкости из антиблокировочной тормозной системы, что может привести к короткому замыканию и последующему возгоранию в моторном отсеке.

До решения проблемы, автопроизводители и Национальное управление по безопасности движения на дорогах (NHTSA) рекомендуют владельцам данных автомобилей парковаться на улице, вдали от зданий, так как возгорание двигателя может возникнуть как во время движения, так и при парковке.

В авторизированных сервисных центрах автомобили будут проверены, и, при необходимости, будет произведена замена предохранителей в гидравлической и электронной системах управления тормозами (HECU) и антиблокировочной системы (ABS).

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