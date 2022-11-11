Комитет ООН призвал Международный суд оценить «аннексию» Иудеи и Самарии

Комитет Организации Объединенных Наций в пятницу одобрил резолюцию с просьбой к Международному суду «срочно» оценить израильско-палестинский конфликт и израильскую «аннексию».
Четвертый комитет Генеральной Ассамблеи ООН проголосовал за эту меру с перевесом 98 за, 17 против и 52 воздержавшихся.
Резолюция под названием «Практика Израиля и поселенческая деятельность, затрагивающая права палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях» была одной из нескольких резолюций, посвященных конфликту во время сессии.
ГА ООН требует, чтобы Международный суд в Гааге «срочно вынес консультативное заключение» в отношении «длительной оккупации, заселения и аннексии Израилем палестинской территории».
В нем также содержится призыв к расследованию израильских мер, «направленных на изменение демографического состава, характера и статуса Священного города Иерусалима», и говорится, что Израиль принял «дискриминационные законы и меры».
Резолюция призывает суд рассмотреть конфликт в соответствии с международным правом и уставом ООН.
Последний раз МКЮ выносил консультативное заключение по конфликту в 2004 году.
Среди стран, проголосовавших против резолюции, были Израиль, Австралия, Австрия, Канада, Чехия, Италия, Германия, несколько островных государств Тихого океана и США.
Бахрейн, Египет, Иордания, россия, Саудовская Аравия, Украина и Объединенные Арабские Эмираты проголосовали за.
Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал эту меру на слушаниях в комитете, назвав ее частью «длинной череды антиизраильских резолюций».
Ранее Курсор писал, что Нетаниягу и его религиозные союзники договорились существенно повысить стипендии для студентов ешив.