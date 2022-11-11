Комитет ООН призвал Международный суд оценить «аннексию» Иудеи и Самарии

Подавляющим большинством представители проголосовали за то, чтобы Международный суд вынес «консультативное заключение» по Иудее и Самарии.

Комитет Организации Объединенных Наций в пятницу одобрил резолюцию с просьбой к Международному суду «срочно» оценить израильско-палестинский конфликт и израильскую «аннексию».

Четвертый комитет Генеральной Ассамблеи ООН проголосовал за эту меру с перевесом 98 за, 17 против и 52 воздержавшихся.

Резолюция под названием «Практика Израиля и поселенческая деятельность, затрагивающая права палестинского народа и других арабов на оккупированных территориях» была одной из нескольких резолюций, посвященных конфликту во время сессии.

ГА ООН требует, чтобы Международный суд в Гааге «срочно вынес консультативное заключение» в отношении «длительной оккупации, заселения и аннексии Израилем палестинской территории».

В нем также содержится призыв к расследованию израильских мер, «направленных на изменение демографического состава, характера и статуса Священного города Иерусалима», и говорится, что Израиль принял «дискриминационные законы и меры».

Резолюция призывает суд рассмотреть конфликт в соответствии с международным правом и уставом ООН.

Последний раз МКЮ выносил консультативное заключение по конфликту в 2004 году.

Среди стран, проголосовавших против резолюции, были Израиль, Австралия, Австрия, Канада, Чехия, Италия, Германия, несколько островных государств Тихого океана и США.

Бахрейн, Египет, Иордания, россия, Саудовская Аравия, Украина и Объединенные Арабские Эмираты проголосовали за.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал эту меру на слушаниях в комитете, назвав ее частью «длинной череды антиизраильских резолюций».

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу и его религиозные союзники договорились существенно повысить стипендии для студентов ешив.