Почти две трети людей могут умереть из-за ядерной войны между США и рф — исследование

При худшем сценарии температура на поверхности Земли упадет на 16°C. Из-за этого погибнет много мировых культур, что приведет к глобальному голоду.

В результате мировой ядерной войны между США и россией* около 63% людей на Земле могут умереть от голода. Количество жертв при ядерном конфликте потенциально может достичь пяти миллиардов человек.

К соответствующему выводу пришли ученые Ратгерского университета в ходе исследования, опубликованного в журнале Nature Food.

Ученые рассчитали, что в атмосферу Земли может попасть до 165 миллионов тонн сажи из-за масштабных пожаров, которые могут вспыхнуть в результате детонации ядерного оружия. Выбросы такого количества сажи приведут к глобальному падению температуры на Земле, из-за чего на планете наступит так называемая «ядерная зима».

При худшем сценарии температура на поверхности Земли упадет на 16°C. Из-за этого погибнет много мировых культур, что приведет к глобальному голоду.

«К примеру, озоновый слой будет уничтожен нагревом стратосферы, создавая больше ультрафиолетового излучения на поверхности, и мы должны понимать это влияние на запасы пищи», — говорят ученые.

Исследователи также спрогнозировали негативные изменения в пастбищах скота и глобальном морском рыболовстве. Так, по их подсчетам, даже при скромнейшем ядерном сценарии — локальной войне между Индией и Пакистаном, среднее глобальное производство калорий снизится на 7%. А вот при полномасштабном ядерном конфликте между США и россией — среднее глобальное производство калорий снизится примерно на 90% через 3-4 года после боевых действий.

Отмечается, что даже глобальное снижение урожайности на 7% превысило бы самую большую аномалию, когда-либо зарегистрированную с начала наблюдений Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в 1961 году. А по сценарию самой масштабной войны более 75% планеты вымрет от голода в течение двух лет.

«Запрет ядерного оружия является единственным долгосрочным решением. 5-летний Договор ООН о запрете ядерного оружия ратифицировали 66 стран, но ни одно из девяти ядерных государств», — говорит один из авторов исследования Алан Робок.

Ранее Курсор писал о том, что ученые смоделировали ситуацию ядерной войны, причем рассмотрели несколько возможных сценариев. При любых раскладах это будет крайне печально для планеты и ее населения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!