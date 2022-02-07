Две трети видов Мирового океана до сих пор не открыты — ученые

По словам ученых, дно Мирового океана изобилует многочисленными видами флоры и фауны, которые еще только предстоит обнаружить. Для того, чтобы это выявить, ученые собрали образцы ДНК как из дна, так и из поверхности океана.

Ученые из международной группы выяснили, что мировой океан на самом деле имеет большое количество биологических видов, которые ученые еще не смогли открыть. Как рассказал Эндрю Гудей из Национального центра океанографии в Англии, более половины поверхности Земли занимают глубины океана.

Об этом сообщает Live Science.

Океан представляет собой одну из самых неизученных экосистем. Ученые собрали образцы ДНК из различных регионов океана. Как оказалось, многие из этих образцов принадлежали к неизвестным семействам, отрядам или другим таксономическим группам.

По словам того же Гудея, морское дно является более сложно организованной системой, чем воды возле поверхности океана.

Ранее Курсор сообщал, что ученые нашли микробов, которые вырабатывают кислород на дне океана.

Кроме того, мы писали, что ученые выдвинули необычную теорию происхождения океанов на нашей планете.

Еще напомним, что ученые обнаружили коралловый риф, который может спасти обитателей океана от глобального потепления.

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