Две женщины подали в суд на компанию Apple из-за технологии AirTag

Компания Apple столкнулась с новым судебным иском из-за своей технологии AirTag, которая давно вызывает споры, касающиеся защиты конфиденциальности. Две женщины подали жалобу, утверждая, что технология компании облегчает преследователям отслеживание и терроризирование жертв.

Об этом сообщает Bloomberg.

Одна из женщин заявила, что ее бывший парень установил метку AirTag в колесо ее автомобиля и смог узнать, куда она переехала во избежание его преследований.

Другая пострадавшая заявила в тексте иска, что мужчина, с которым она живет по отдельности, отслеживал передвижение, положив метку AirTag в рюкзак ее ребенка.

Женщины также приводят несколько подобных примеров, даже приводивших к убийствам. В одном из них бывший парень использовал устройство, чтобы отследить и застрелить женщину в Акроне, штат Огайо. В другом – женщина в Индианаполисе, штат Индиана, спрятала AirTag в машине своего бывшего парня, проследила за ним в бар и сбила его.

Отметим, что AirTag – недорогие и компактные устройства размером с большую монету. Они предназначены для того, чтобы прикрепить их к личным вещам, таким как рюкзаки или ключи, и иметь возможность найти имущество в случае потери, просмотрев местонахождение в приложении на смартфоне.

«Курсор» писал ранее, что новое исследование ученых показало, что наушники AirPods от компании Apple могут стать бюджетной альтернативой слуховым аппаратам.