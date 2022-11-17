«Дьявол в облике путинской армии»: в Посольстве Украины дали оценку масштабному ракетному обстрелу

В диппредставительстве призвали мировую общественность не оставлять Украину без защиты.

Мир должен защитить Украину и не позволить миллионам людей жить в постоянном страхе.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном Посольством Украины в Государстве Израиль.

«Дьявол в облике путинской армии продолжил свои военные преступления. Он выпустил более 100 ракет по крупным городам Украины, в результате чего 6 человек погибли, 17 ранены и нанесен тяжелый ущерб инфраструктуре. Украину нельзя оставлять без защиты! Нельзя сидеть в сторонке, пока уничтожают целую страну до основания! Нельзя давать миллионам людей жить в постоянном страхе!» — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, во вторник, 15 ноября, российская федерация* нанесла самый массированный ракетный удар по территории Украины. «Прилеты» были зафиксированы в Киеве, Житомире, Львове, Харькове, Кривом Роге и ряде других крупных городов. Из-за вражеской атаки в Киеве и 9 областях начались перебои со светом.

В компании «Укрэнерго» сообщили, что по всей территории страны начались экстренные отключения электричества, подчеркнув, что это необходимо, чтобы избежать аварий и нормализовать энергосистему. На сколько украинцам будут отключать свет — не сообщается.

Больше всего попаданий ракет зафиксировано в центре и на севере Украины. В Киеве ситуация сейчас тяжелая. Российские оккупанты ударили по жилым домам в Печерском районе, уже сообщается об одном погибшем. На месте работают аварийные службы. Несколько ракет над столицей Украины удалось сбить ПВО.

Курсор писал ранее, что российская федерация продолжает запугивать население Украины ракетными ударами, но их запас у страны-агрессора небезграничный. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал, какие ракеты сейчас россия вообще не способна производить.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!