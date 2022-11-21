Джаред Кушнер и Иванка Трамп могли сообщить о Трампе в ФБР — Коэн

Иванка Трамп недавно объявила, что не будет участвовать в запланированной ее отцом президентской гонке на 2024 год.

«Джаред Кушнер и Иванка Трамп были «потенциальными» кротами, которые сообщили Министерству юстиции о секретных документах, хранящихся в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго», — заявил бывший адвокат Трампа Майкл Коэн.

На прошлой неделе Иванка не присутствовала на объявлении своего отца о его планах баллотироваться на президентских выборах 2024 года, после чего сказала Fox News: «Я очень люблю своего отца. На этот раз я предпочитаю уделять приоритетное внимание своим маленьким детям и личной жизни, которую мы создаем семью. Политикой заниматься не планирую».

В интервью программе MSNBC «Шоу Кэти Пханг» Коэн заявил, что одна из причин, по которой Джаред и Иванка не вернутся в кампанию Трампа в 2024 году, заключается в том, что «Джаред получил все, что хотел, и Иванка тоже».

“I believe Jared and Ivanka are potentially the moles.” @MichaelCohen212 says he wouldn’t be surprised to learn that Trump’s own daughter and son-in-law informed the DOJ about the classified docs at Mar-a-Lago. pic.twitter.com/VKQR9IPgXI — The Katie Phang Show (@katiephangshow) November 19, 2022

«Я считаю, что Джаред и Иванка потенциально являются кротами с точки зрения документа Мар-а-Лаго и так далее, и было бы очень интересно, скажем, зять, дочь, которые являются информаторами ФБР, Министерства юстиции. Осведомители, действующие как высокопоставленные члены кампании или администрации, если ему каким-то образом удастся проскользнуть обратно», — сказал Коэн.

Как сообщает The New York Times, в августе десятки секретных документов были изъяты в ходе рейда ФБР в доме Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. По данным The Washington Post, в некоторых документах описывалась военная оборона иностранного правительства, в том числе его ядерный потенциал.

Ранее Курсор писал, что дочь Трампа сделала неожиданное заявление. Дочь экс-президента США Иванка Трамп заявила, что, хотя она «всегда будет любить и поддерживать» своего отца, она хочет, чтобы ее дети и личная жизнь были приоритетом.