Джаред Кушнер и Иванка Трамп могли сообщить о Трампе в ФБР — Коэн

«Джаред Кушнер и Иванка Трамп были «потенциальными» кротами, которые сообщили Министерству юстиции о секретных документах, хранящихся в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго», — заявил бывший адвокат Трампа Майкл Коэн.

На прошлой неделе Иванка не присутствовала на объявлении своего отца о его планах баллотироваться на президентских выборах 2024 года, после чего сказала Fox News: «Я очень люблю своего отца. На этот раз я предпочитаю уделять приоритетное внимание своим маленьким детям и личной жизни, которую мы создаем семью. Политикой заниматься не планирую».

В интервью программе MSNBC «Шоу Кэти Пханг» Коэн заявил, что одна из причин, по которой Джаред и Иванка не вернутся в кампанию Трампа в 2024 году, заключается в том, что «Джаред получил все, что хотел, и Иванка тоже».

“I believe Jared and Ivanka are potentially the moles.” @MichaelCohen212 says he wouldn’t be surprised to learn that Trump’s own daughter and son-in-law informed the DOJ about the classified docs at Mar-a-Lago. pic.twitter.com/VKQR9IPgXI

