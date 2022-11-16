Дочь Трампа сделала неожиданное заявление

Дочь экс-президента США Иванка Трамп заявила, что, хотя она «всегда будет любить и поддерживать» своего отца, она хочет, чтобы ее дети и личная жизнь были приоритетом.

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа, Иванка Трамп, заявила, что не будет принимать активное участие в его новой заявке на участие в президентской кампании. Она опубликовала заявление, в котором говорится, что, хотя она «всегда будет любить и поддерживать моего отца», она не планирует участвовать в его кампания.

Накануне Трамп объявлял о своем президентском баллотировании в 2024 году, но СМИ заметили, что много давних его сторонников, включая предыдущих руководителей кампании, помощников, а также Иванка не присутствовали на мероприятии.

«Я очень люблю своего отца. На этот раз я предпочитаю уделять приоритетное внимание своим маленьким детям и личной жизни, которую мы создаем как семья. Я не планирую заниматься политикой», — сказала Иванка Трамп.

«Хотя я всегда буду любить и поддерживать своего отца, в будущем я буду делать это вне политической арены. Я благодарна за честь служить американскому народу и всегда буду гордиться многими достижениями нашей администрации», — добавила она.

В понедельник New York Post сообщила, что Дональд Трамп на выходных умолял Иванку и ее мужа Джареда Кушнера разделить с ним сцену во время его давно обещанного объявления, но получил отказ.

«Они оба чувствуют, что обожглись в Вашингтоне, и не хотят возвращаться и подвергать себя и своих детей еще одной ожесточенной кампании», — цитирует издание анонимного источника.

Тот же неназванный источник сказал, что отказ создал «дополнительную закулисную напряженность» в семье, поскольку братья и сестры Иванки Дональд-младший и Эрик и их партнеры были настроены активно поддерживать кампанию.

Иванка была популярной фигурой и оратором во время предыдущей кампании Трампа и во время его президентства. Ее муж, Кушнер, был старшим советником Трампа по Ближнему Востоку и сыграл важную роль в переговорах по Авраамовым соглашениям. Однако к концу своего срока он потерял поддержку Трампа.

Ранее Курсор писал, что опрос показал, что республиканцы разочаровались в Трампе и склоняются к другому кандидату. Сторонники республиканской партии в целом разочарованы результатами выборов.

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