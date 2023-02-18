«Джон Уик 4» покажут в российских кинотеатрах: в россии снова планируют обойти санкции

Множество зарубежных компаний покинули российский рынок из-за полномасштабной войны, которую рф развязала на территории Украины. Однако предпринимателей из россии хватает, и они готовы нарушать законы.

После начала полномасштабного вторжения армии российской федерации на территорию суверенной Украины, все уважающие себя кинокомпании покинули рынок рф, выступая против войны. Однако периодически в сети появляется информация о том, что российские кинотеатры обходят запрет.

Об этом информирует «Кинопоиск».

Сообщается, что кинопрокатная компания «Атмосфера кино» Рубена Дишдишяна и Вадима Иванова объявила о весьма неожиданном релизе. Четвертая часть франшизы «Джон Уик» официально выйдет в российский прокат 23 марта 2023 года. При этом, в мировой прокат лента должна выйти на день позже, 24 марта.

Учитывая санкции и запрет на показ зарубежного кино в российских кинотеатрах, неизвестно, как на территории страны-агрессора смогут легально показывать этот фильм. Стоит отметить, что «Джон Уик 4» снят голливудской студией Lionsgate, которая в 2022 году заморозила выход своих картин в российской федерации. Среди других кинокомпаний, которые покинули российский рынок, есть такие гиганты, как Universal, Warner Bros., Disney, Sony, Paramount и многие другие.

Ранее «Курсор» информировал, что названы лучшие фильмы и сериалы 2022 года по версии IMDb. Список основан на фактических просмотрах страниц более чем 200 миллионами посетителей сайта и рейтинга IMDbPro. Иначе говоря, в этом списке не учитывается мнение критиков или данные из небольших статистических выборок.

Напоминаем, что новый фильм с Брэдом Питтом и Марго Робби провалился в прокате. Новый фильм 2022 года «Вавилон», в котором главные роли сыграли знаменитые голливудские актеры Марго Робби и Брэд Питт, провалился в прокате. К слову, это не первый фильм, который является неудачным из-за участия в нем Марго Робби.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!