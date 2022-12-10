Джонсон заявил, что сделки «земля в обмен на мир» в Украине не будет

Джонсон призвал союзников своей страны оказать больше поддержки Украине и помочь Киеву в достижении его военных целей.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей статье в Wall Street Journal утверждает, что в интересах кремля* «как можно скорее» прекратить войну в Украине, отметив, что «сделки «земля в обмен на мир» никогда не будет достигнуто».

«Поскольку война может закончиться только одним способом, вопрос в том, как быстро мы придем к неизбежному завершению», — сказал Джонсон, утверждая, что чем дольше будет продолжаться конфликт, «тем дольше будет продолжаться и глобальное экономическое кровотечение».

Далее Джонсон снова призвал союзников своей страны оказать больше поддержки Украине и помочь Киеву в достижении его «военных целей или, по крайней мере, изгнать россиян со всех территорий, захваченных в этом году».

Напомним, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским отправку в Украину дополнительных смертоносных средств, зенитных орудий и ракет ПВО малой дальности.

Сунак сказал, что москва должна сначала вывести свои войска, прежде чем можно будет рассматривать какую-либо сделку.

Наконец, они оба обсудили последние атаки рф на критически важные объекты инфраструктуры, а Зеленский поблагодарил Великобританию за ключевую поддержку в восстановлении «электроснабжения путем предоставления генераторов».

Ранее Курсор писал, что в рф солдатам раздают брошюры с «объяснениями», почему они воюют в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!