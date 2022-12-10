В рф солдатам раздают брошюры с «объяснениями», почему они воюют в Украине

Российская федерация* всячески пытается оправдать свои военные преступления на территории Украины и даже выпустила для своих солдат брошюры, в которых «объяснила», почему их отправляют воевать.

Об этом сообщает Украинский Центр противодействия дезинформации.

В самой брошюре представлены «ответы» на самые распространенные вопросы российских военных, в частности, почему им нужно идти на фронт и убивать мирное население. Российская пропаганда расписала солдатам, почему «Украина — зло».

В ведомстве отметили, что брошюры наполнены неправдивой, фейковой информацией о якобы массовых убийствах мирных жителей Донбасса украинскими военными. Несколько страниц посвящены «киевскому неонацистскому режиму», который якобы захватил власть и притесняет русскоязычных граждан, а поэтому их нужно «освобождать».

Подобными брошюрами россия пытается как-то придать своим солдатам мотивации и оправдать свои преступные действия.

«Курсор» писал ранее, что оссийская федерация продолжает попытки захвата украинских территорий и ежедневно теряет большое количество личного состава и техники. Военных не хватает, поэтому страна-агрессор начала подготовительные мероприятия для нового призыва.

Еще мы писали, что украинские военные продолжают эффективно уничтожать российских захватчиков и вражескую технику на своей земле. Так, по состоянию на утро сегодняшнего дня Силы обороны Украины уже ликвидировали около 93 тысяч 760 солдат рф.