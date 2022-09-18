Эффективнее дизельного двигателя: компания Loop Energy разработала новые водородные топливные элементы

Производитель водородных топливных элементов Loop Energy заявил, что его новейшая система элементов может обеспечить лучшую экономию топлива, чем дизельный двигатель. Разработчик назвал это успехом в контексте высоких цен.

Канадская корпорация посчитала, что, исходя из общеевропейской стоимости дизельного топлива 1,91 доллара за литр 5 сентября и 10 долларов за кг водорода, грузовик может проехать чуть более 111 миль (179 км) на топливе стоимостью 100 долларов. С использованием новой системы водородных топливных элементов S1200 проехать транспортное средство может более 109 миль для эквивалентного дизельного грузовика.

Об этом сообщает 18 сентября Reuters.

Автомобильная промышленность переходит на электромобили (EV) с нулевым уровнем выбросов. Крупные производители грузовых автомобилей, такие как Daimler Truck и Volvo, вкладывают значительные средства в водородные топливные элементы для перевозки грузов на большие расстояния, потому что батареи весят слишком много, чтобы сделать электрические грузовики жизнеспособными.

Водородные топливные элементы пропускают водород через катализатор. Он вырабатывает энергию и тепло для питания небольшой батареи, которая приводит в движение грузовик. Единственным выбросом этих элементов является вода. Водородные топливные элементы столкнулись с двумя проблемами на пути к широкому внедрению: они пока менее эффективны, чем дизельные, а заправочная инфраструктура в Европе практически отсутствует.

Генеральный директор Loop Energy Бен Найланд назвал новые водородные элементы «технологией будущего». Ниланд сказал, что Loop Energy стремится предоставить систему топливных элементов начинающим производителям грузовиков и как часть водородных силовых агрегатов, предоставляемых крупным производителям грузовиков основными поставщиками.

«Этот продукт обеспечивает экономику, которая необходима для внедрения сегодня», – высказался гендиректор.

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