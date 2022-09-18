Эффективнее дизельного двигателя: компания Loop Energy разработала новые водородные топливные элементы

14:06, Сегодня
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Фото: canva.com

Производитель водородных топливных элементов Loop Energy заявил, что его новейшая система элементов может обеспечить лучшую экономию топлива, чем дизельный двигатель. Разработчик назвал это успехом в контексте высоких цен.

Канадская корпорация посчитала, что, исходя из общеевропейской стоимости дизельного топлива 1,91 доллара за литр 5 сентября и 10 долларов за кг водорода, грузовик может проехать чуть более 111 миль (179 км) на топливе стоимостью 100 долларов. С использованием новой системы водородных топливных элементов S1200 проехать транспортное средство может более 109 миль для эквивалентного дизельного грузовика.

Об этом сообщает 18 сентября Reuters.

Автомобильная промышленность переходит на электромобили (EV) с нулевым уровнем выбросов. Крупные производители грузовых автомобилей, такие как Daimler Truck и Volvo, вкладывают значительные средства в водородные топливные элементы для перевозки грузов на большие расстояния, потому что батареи весят слишком много, чтобы сделать электрические грузовики жизнеспособными.

Водородные топливные элементы пропускают водород через катализатор. Он вырабатывает энергию и тепло для питания небольшой батареи, которая приводит в движение грузовик. Единственным выбросом этих элементов является вода. Водородные топливные элементы столкнулись с двумя проблемами на пути к широкому внедрению: они пока менее эффективны, чем дизельные, а заправочная инфраструктура в Европе практически отсутствует.

Генеральный директор Loop Energy Бен Найланд назвал новые водородные элементы «технологией будущего». Ниланд сказал, что Loop Energy стремится предоставить систему топливных элементов начинающим производителям грузовиков и как часть водородных силовых агрегатов, предоставляемых крупным производителям грузовиков основными поставщиками.

«Этот продукт обеспечивает экономику, которая необходима для внедрения сегодня», – высказался гендиректор.

Ранее «Курсор» сообщал, что химики создали реактивное топливо с помощью бактерий.

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Автор материала:
Арье Максим
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