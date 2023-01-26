Эффективность на 95 процентов: создана новая «защита» от комаров

Комары являются не только назойливыми насекомыми, оставляющие после себя болезненные укусы, но и переносчики трансмиссивных заболеваний. В связи с этим ученые работают над средствами, способные защитить человека или минимизировать нанесенный ему вред.

Об этом пишет New Atlas.

Исследователи с этой целью создали новую «защиту», которая эффективна на 95 процентов и может работать в течение восьми часов. Группа итальянских ученых сосредоточились на разработке нового поколения репеллентов, которые бы имели приятный запах, сохраняли свою эффективность и не вредили человеку, в частности не вызывали раздражения при частом использовании.

В ходе работы команда создала несколько вариантом составов репеллентов — эти соединения называются циклическими гидроксиацеталями. Результаты исследования показали, что их химические свойства намного более безопасны для людей, при этом их способность отпугивать комаров весьма высока.

Кроме того, эти новые соединения лучше растворяются в воде, что позволит ученым снизить требуемое количество спирта. Также исследователи отмечают, что все новые составы имели такую же токсичность, что и ДЭТА, или ниже. Кроме того, некоторые новые соединения с меньшей вероятностью вызывали различные иммунные реакции.

«Курсор» писал ранее, что примерно 50 процентов всего населения нашей планеты проживает в местах обитания малярийных комаров. Каждый год малярия настигает миллионы, среди которых умирают тысячи людей. Однако, новое научное решение может исправить эту ситуацию.

Еще мы писали, что в странах Азии и Африки обнаружена серия мутаций, которые сделали некоторых из насекомых практически невосприимчивыми к популярным химическим веществам. С учетом опасной эволюции комаров они становятся устойчивыми к инсектицидам.