Египет может сделать российский рубль одной из основных валют в местных банках — СМИ

Начиная с конца сентября рубль может быть включен в список валют, используемых египетскими банками для расчетов туркомпаний и отелей. При этом такое решение может коснуться всей коммерческой и промышленной деятельности.

Власти Египта поддерживают введение российского рубля в числе основных валют в местных банках.

Об этом сообщает портал rbc.ua со ссылкой на египетские СМИ.

Отмечается, что в Центральном банке Египта пока не подтвердил наличие циркуляра о соответствующем нововведении, что, впрочем, не означает, что такой документ не появится.

В то же время глава комитета по туризму египетского парламента Нора Али высоко оценила решение Центрального банка Египта принять использование российского рубля в список основных валют, используемых в местных банках. После этого советник управляющего Центрального банка Египта Хишам Эззал-Араб опроверг выпуск циркуляра, объявляющего об использовании российского рубля вместо доллара США.

«Вы читали об этом на сайте Центрального банка?», — спросил он журналистов.

Местные газеты со ссылкой на информированные источники в банках также отрицали получение циркуляра или инструкций от Центробанка по этому поводу.

При этом отмечается, что начиная с конца сентября российский рубль будет включен в список валют, используемых египетскими банками для расчетов туристических компаний и отелей, чтобы стимулировать российский туризм в Египте. Об этом сообщил изданию Al-Monitor источник в Центральном банке Египта на условиях анонимности.

По его информации, банк в сотрудничестве с министерством финансов разрешит банкам по всему Египту доступ к российской платежной системе «Мир» уже в сентябре.

«Решение касается всей коммерческой и промышленной деятельности, а не только туризма», — уточнил источник.

Директор Tez Tour Egypt Эхаб Вахдан подчеркнул важность предоставления российским компаниям и туристическим агентствам возможности бронировать места и поездки в рублях.

«Я ожидаю резкого увеличения числа российских туристов в предстоящем зимнем сезоне. У них не так много вариантов для отдыха, и облегчение оплаты в рублях будет способствовать этому всплеску», — сказал он.

Источник в банке отметил, что подключение Египта к российской платежной системе поможет покупать российскую продукцию, особенно пшеницу и удобрения, за российскую валюту. Это ослабит давление на египетский наличный резерв в долларах.

Как сообщал Курсор, в конце июля Египет расторг контракты с Украиной на закупку 240 тысяч тонн пшеницы.

Также Курсор информировал о том, что россия* рассматривает план покупки в этом году 70 млрд долларов в юанях и других «дружественных» валютах, чтобы замедлить рост рубля, прежде чем перейти к более долгосрочной стратегии продажи своих активов в китайской валюте для финансирования инвестиций.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!