Египет расторг контракты с Украиной на закупку 240 000 тонн пшеницы.
Согласно отчету, поставки зерна были заказаны на февраль и март, но не были доставлены из-за полномасштабного вторжения россии* в Украину. Правительство освободило компании, которые должны были осуществлять поставки, от их контрактных обязательств, хотя контракты не предусматривают форс-мажорных обстоятельств.
Следует отметить, что в воскресенье, 24 июля, министр иностранных дел россии сергей лавров посетил с официальным визитом столицу Египта Каир. Свое турне по Африке российский чиновник начал с Египта.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!