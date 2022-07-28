Египет расторг контракт на тысячи тонн украинского зерна

13:51, Сегодня
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Фото: pixabay.com

По данным российских СМИ, лавров встретился в Каире с египетским лидером, которому он передал личное послание Путина, и с главой МИДа.

Египет расторг контракты с Украиной на закупку 240 000 тонн пшеницы.

Согласно отчету, поставки зерна были заказаны на февраль и март, но не были доставлены из-за полномасштабного вторжения россии* в Украину. Правительство освободило компании, которые должны были осуществлять поставки, от их контрактных обязательств, хотя контракты не предусматривают форс-мажорных обстоятельств.

Следует отметить, что в воскресенье, 24 июля, министр иностранных дел россии сергей лавров посетил с официальным визитом столицу Египта Каир. Свое турне по Африке российский чиновник начал с Египта.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Алекс Арнав
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