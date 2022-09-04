Россия купит у Китая 70 млрд долларов в юанях — для замедления девальвации рубля

Рф вложила средств на более 100 млрд долларов, или 17,1% своих резервов, в китайский юань – однако перевести их в, собственно, доллары без разрешения самого Китая не может.

Россия рассматривает план покупки в этом году 70 млрд долларов в юанях и других «дружественных» валютах, чтобы замедлить рост рубля, прежде чем перейти к более долгосрочной стратегии продажи своих активов в китайской валюте для финансирования инвестиций.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Отмечается, что соответствующий план получил первоначальную поддержку на специальном «стратегическом» совещании с участием высших должностных лиц правительства и центрального банка рф*.

«Это предложение представляет собой отход от более чем десятилетней экономической политики, построенной на накоплении сбережений в долларах и евро, поскольку кремль пересматривает свою стратегию на фоне масштабных санкций, введенных США и их союзниками в связи с вторжением владимира путина в украину», — пишет издание.

Отмечается, что данные о вложенных рф в юани 100 млрд долларов могут оказаться устарелыми, а реальная сумма – существенно выше.

«После введения санкций центральный банк рф перестал сообщать о разбивке валютных резервов. Поэтому инвестиции в юань могут достигать 180 млрд долларов», – говорят аналитики.

Потратить эти ресурсы рф планирует в течение следующих 3-5 лет на покрытие огромных затрат на замену иностранных технологий, а также на релокацию транспортной инфраструктуры на новые рынки в Азии.

В то же время аналитики обратили внимание, что в настоящее время Россия работает над планом покупки 70 млрд долларов как в юанях, так и валютах других «дружественных» стран до конца 2022 года. При чем, даже несмотря на все сопутствующие риски.

«Такие валюты как дирхам ОАЭ подвергаются высоким политическим рискам – поскольку эти правительства могут изменить свою политику [в отношении РФ]. А турецкая лира сталкивается с серьезными девальвациями», – рассказали эксперты.

Как сообщал Курсор, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину более 80% россиян частично или полностью потеряли свои сбережения.

Также Курсор информировал о том, что глава центрального банка россии, заявила, что страну ждут «трудности» и «структурная перестройка экономики».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!