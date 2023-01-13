Япония сбросит миллионы тонн зараженной воды с «Фукусимы» в Тихий океан

После аварии на «Фукусиме-1» произошел мощный выброс радиации, но зараженная вода продолжала храниться на АЭС.

Спустя 12 лет после мощнейшего землетрясения магнитудой 9 баллов, вызвавшее аварию на АЭС «Фукусима-1», правительство приняло решение спустить воду в Тихий океан.

Волны цунами после землетрясения обрушились на АЭС «Фукусима-1», отключили резервное электроснабжение и расплавили три реактора. Это вызвало выброс большого количества радиации в атмосферу.

Сейчас правительство одобрило выпуск воды в океан. Сообщается, что ее планируют предварительно обработать для удаления большинства радиоактивных материалов. Однако это невозможно сделать до уровня абсолютно чистой воды., и она все еще будет содержать радиоактивную форму водорода.

Власти Японии заявили, что сброшенная в океан вода не будет представлять угрозы для здоровья людей или морской среды, но местные экологи говорят, что это рискует уничтожить природный баланс прибрежных районов.

Ранее Курсор писал, что жителям поселка, находящегося возле разрушенной АЭС «Фукусима», разрешили вернуться домой.

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