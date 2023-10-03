Ученым удалось зафиксировать на видео момент с формированием молота у вымирающей акулы.

Исследователи удачно запечатлели момент формирования характерной "молотообразной" головы у молотоголовой акулы, предоставив, возможно, последний шанс для более детального изучения этого исчезающего вида.

По данным "IFLScience", молотоголовые акулы с их характерными широкими носами и далеко расположенными глазами представляют собой одни из самых необычных обитателей морей. Несмотря на то, что мы имеем представление о том, почему они эволюционировали именно таким образом, точный процесс формирования их уникальной "молотообразной" головы оставался загадкой до недавнего времени.

Исследователи получили редкую возможность наблюдать этот загадочный процесс в действии, предоставив инсайт в то, как формируется голова этой легендарной акулы. Гарет Фрейзер, ведущий исследования, выразил свой восторг: "Мы впервые имеем возможность следить за творением этого природного чуда, и, возможно, больше никогда не увидим подобного".

Изучение молотоголовых акул оказалось нетривиальной задачей. В отличие от многих других видов рыб, включая некоторые акулы, которые откладывают яйца, молотоголовые акулы являются живородящими, что означает, что их потомство рождается уже в живом виде, делая ранние стадии развития труднопроходимыми для наблюдения. Это становится особенно сложным в случае молотоголовых, которые находятся под угрозой исчезновения и ограничены в возможности проведения исследований.

Однако команда исследователей нашла решение в виде капотоголовой акулы - самого маленького представителя семейства молотоголовых. В отличие от своих крупных родственников, капотоголовая акула обитает в более доступных прибрежных водах и является известным вседобрящим видом.

Вместо ловли новых акул, исследователи изучили сохранившиеся эмбрионы, полученные из предыдущих исследований, позволяя им составить последовательность развития молотоголовой акулы, что до этого считалось невозможным.

Напомним, самую большую акулу в мире заметили на популярном курорте – фото.