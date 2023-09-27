Гигантское животное встретили дайверы.

Возле побережья курорта Марса-эль-Алам (Египет) заметили китовую акулу.

Животное встретили дайверы, погрузившиеся в Красное море.

Отметим, что китовая акула (лат. Rhincodon typus) является крупной пелагической акулой из семейства ринкодонтовых, или китовых акул (Rhincodontidae) отряда воббегонгообразных (Orectolobiformes). Это самая крупная среди известных в наше время видов акул и самая большая современная рыба.

Ее максимальные размеры достигают как минимум 12,65 м, возможно, до 18 м и даже 20 м. В отличие от большей части своих сородичей, она в основном употребляет один планктон, отцеживая корм из воды благодаря особому цедильному аппарату, образованному жаберными дугами.

Эти животные в основном держатся близ поверхности воды и плавают очень медленно – обычно не быстрее 5 км/ч. К счастью, китовая акула не является опасной для людей.

Она считается инертной, вялой и медленно плавающей рыбой, никогда не нападающей на людей. Тем не менее китовая акула может рассматриваться как потенциально опасная, потому что если она ранена, то может прийти в ярость и разбить шлюпку или утопить человека ударом хвоста.

В основном эти гиганты никак не реагируют на дайверов, которые могут дотронуться до тела акула и даже кататься на ее спине. Rhincodon typus плавают в теплых водах тропических широт по всему Мировому океану.

Ранее "Курсор" сообщал, что на Синае акула напала на туристку.

Помимо этого недавно стало известно, что в Израиль с помощью креативного метода пытались ввезти контрабандный табак для кальяна из Египта.