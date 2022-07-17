Экономическая война Запада против россии: эксперты дали неожиданный прогноз

Западные страны также несут серьезные расходы. Там значительно выросла цена на энергоносители, которые к зиме подорожают еще больше.

С самого начала полномасштабного вторжения рф* на территорию Украины Запад начал против путинского режима настоящую секционную войну. Россия несет большие убытки из-за санкций, однако страны Европы, США и Канада также страдают. Следующие месяцы будут решающими.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Издание пишет, что из-за санкций потери несут все: и Запад, и российская федерация. Однако россия пока страдает больше, так как ее экономика в этом году резко сократится. Это сильно ударит по карманам рядовых россиян, так как стоимость жизни сильно вырастет.

Однако Запад также несет убытки, ведь цены на энергоносители растут. Более того, рост станет еще стремительнее, когда начнется зима.

«Ближайшие месяцы окажутся решающими в определении того, кто получит рычаги влияния в этой экономической войне», — отмечают аналитики.

Ранее Курсор писал о дефолте россии. Так, была пропущена выплата по евробондам.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!